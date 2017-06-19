Sağlık Bakanlığından askeri kışlada zehirlenme açıklaması

Sağlık Bakanlığından yapılan yazılı açıklamada, “17 Haziran 2017 tarihinde Manisa Batı Kışla'da askerlerimizde, bulantı ve kusma ile seyreden bir durum ortaya çıkmıştır. Manisa İl Halk Sağlığı Müdürlüğü ve Kamu Hastaneleri Genel Sekreterliği olaya gerekli müdahaleyi derhal yapmıştır. Ayrıca Türkiye Halk Sağlığı Kurumu Başkanı başkanlığında enfeksiyon hastalıkları, epidemiyoloji, klinik toksikoloji ve mikrobiyoloji laboratuvar uzmanlarından oluşan 12 kişilik işinde uzman bir ekip olayın sağlık yönünü incelemek üzere özel uçakla yola çıkmıştır. Uzman ekip, hızlı tanı ekipmanları ile olay yerinde incelemeler yapacak olup sonuçlar ivedilikle ve sağlıklı bir şekilde değerlendirilecektir” denildi.