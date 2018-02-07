Sağlık Bakanlığı'nda dev operasyon

Başsavcılıktan yapılan yazılı bilgilendirme şöyle :

"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Sağlık Bakanlığında görevli olup KHK ile FETÖ kapsamında görevden ihraç edilen ve Bylock kullandıkları tespit edilen 3'ü doktor toplam 7 kişi hakkında 07/02/2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."