Sağlık Bakanlığı'nda dev operasyon
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, FETÖ ile iltisaklı oldukları gerekçesiyle görevden ihraç edilen Sağlık Bakanlığı eski çalışanı 3'ü doktor 7 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.07 Şubat 2018 Çarşamba 09:53
Başsavcılıktan yapılan yazılı bilgilendirme şöyle :
"Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Sağlık Bakanlığında görevli olup KHK ile FETÖ kapsamında görevden ihraç edilen ve Bylock kullandıkları tespit edilen 3'ü doktor toplam 7 kişi hakkında 07/02/2018 tarihinden itibaren gözaltı kararı verilmiş olup, gözaltı kararı verilen FETÖ şüphelilerinin işlemleri devam etmektedir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur."
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