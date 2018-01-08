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Sağlık Bakanlığı uyardı! Virüs her yerde

Sağlık Bakanlığı'nın hazırladığı rapora göre kâğıt paralar, virüs taşıyıcısı olarak 3 gün boyunca virüs taşıyabiliyor

08 Ocak 2018 Pazartesi 07:07
Sağlık Bakanlığı uyardı! Virüs her yerde

Sağlık Bakanlığı Bulaşıcı Hastalıklar Daire Başkanlığı’nın hazırladığı rapora göre, grip şikâyetleriyle acil servislere başvuru yapan sayısı artarak devam ediyor.

Gazete Habertürk'ten Fatmanur Boylu'nun haberine göre raporda en fazla grip virüsü çeşidi İç Anadolu Bölgesi’nde tespit edildi. Kadınlarda daha fazla grip virüsü görülüyor. Vatandaşların bu yıl gribe erken ve hazırlıksız yakalandığını belirten Sağlık Bakanlığı Grip Bilim Komisyonu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, şu tavsiyelerde bulundu: “Toplu kullanım alanlarında hijyene dikkat edilmeli.

Bir lokanta masasına dokunan grip hastasının virüsü 30 dakika boyunca masada kalabiliyor. Kâğıt para ise ciddi bir virüs taşıyıcısı olarak 3 gün boyunca virüs taşıyabilir. Uyku düzeninizi değiştirmeyin, yeme alışkanlıklarınızda büyük farklılıklara izin vermeyin, sigara dumanını solumayın.”

Haber Tarihi: 08 Ocak 2018 Pazartesi 07:07
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