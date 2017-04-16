Sağlık Bakanlığı hasta vatandaşları unutmadı

İstanbul'da Bayrampaşa Toplum Sağlığı ekipleri, halk oylamasında oy kullanmak isteyen ancak evinden çıkamayan hasta ve yaşlı vatandaşlara hizmet verdi. Bu kapsamda yürümekte zorluk çeken 75 yaşındaki Sümer Tezgel, ekiplerce evinden alınarak, oy kullanacağı okula götürüldü.

Tezgel, oyunu kullandıktan sonra yaptığı açıklamada, sağlık ekiplerinin kendisini evinden alarak oy kullanacağı okula getirmesinin çok güzel olduğunu söyledi.

Oy kullanmaya ambulansla gittiler

Osmaniye'de yaşlı ve hastalardan oy kullanmak isteyenler evlerinden ambulansla alınıp sandıkların bulunduğu okullara götürüldü.Oyunu kullanan vatandaşlar, yine ekiplerce ambulansa bindirilerek evine kadar bırakıldı.

Hizmetten faydalanan 84 yaşında görme engelli şehit babası Mehmet Aydoğan yapılan çalışmadan çok memnun olduğunu dile getirerek, oyunu kullandığı için mutlululuk duyduğunu söyledi.