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Sağlık Bakanlığı açıkladı: O internet siteleri kapatıldı

Sağlık Bakanlığı, denetimlerin başlatıldığını, ilacı reçetesiz satan internet sitelerinin ise kapatıldığını duyurdu.

24 Ekim 2017 Salı 14:49
Sağlık Bakanlığı açıkladı: O internet siteleri kapatıldı

Eczanelerde meme kanseri ilacı bulunmadığı yönündeki haberler üzerine Sağlık Bakanlığı'ndan açıklama geldi. Bakanlık, karaborsacılar ve vücut geliştirmek isteyenlerin ilacı stokladığını belirtti, ilacı reçetesiz satan sitelerin kapatıldığını duyurdu.

Sağlık Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, meme kanseri tedavisinde kullanılan “Tamoksifen” etken maddeli ilaçtan şimdiye kadar 224 bin kutu ithal edildiği ve yıl sonuna kadar da 140 bin kutu daha ithal edileceği belirtildi.

Son iki ay içinde 125 bin 517 kutu ilacın Türkiye'ye getirildiğini vurgulayan Bakanlık, bu sayının kanser ilacı ihtiyacının 3 katından fazla olduğunun altını çizdi.
Söz konusu kanser ilacının karaborsacılar ve vücut geliştirmek isteyen kişilerce stoklandığını belirten Sağlık Bakanlığı, denetimlerin başlatıldığını, ilacı reçetesiz satan internet sitelerinin ise kapatıldığını duyurdu.

Haber Tarihi: 24 Ekim 2017 Salı 14:49
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