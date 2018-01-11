Sağlık Bakanı'ndan korkutan 'zika virüsü' açıklaması

Zika virüsünün Türkiye'de yeni görüldüğünü açıklayan Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, "Sağlık Bakanlığımız gerekli çalışmaları yapıyor, gerekli tedbirler de alınacak" diye konuştu.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, 'zika virüsü' ile ilgili yaptığı açıklamada, "Zika, Türkiye'de yeni görülen virütik bir rahatsızlık. Bununla ilgili Sağlık Bakanlığımız gerekli çalışmaları yapıyor, gerekli tedbirler de alınacak" dedi.

Demircan, antibiyotik kullanımına ilişkin ise, "Bu konuda ülkemizde yapılan çalışmalar olumlu netice verdi. Reçetelerde antibiyotik oranı geçtiğimiz yıllara göre düşüyor ve düşmeye devam ediyor. Bu konuda başarılıyız" ifadelerini kullandı.

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