Sağlık Bakanı şehit ve yaralı sayısını açıkladı

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Zeytin Dalı Harekatı'nda yaralanan, Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesinde tedavi gören askerleri ziyaret etti. Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Afrin'e düzenlenen Zeytin Dalı harekatına ilişkin, "Bölgedeki sağlık çalışanları ve donanım zaten hazırdı. Sonradan bir takviye gerekti, bunu da hemen karşıladık. Uçak ambulansımız da bölgede" dedi.

3'Ü ASKER 14 ŞEHİT VAR

Demircan, harekatta 3'ü asker 14 şehit olduğunu dile getirdi. Yaralı sayı konusunda da bilgi veren Demircan, 7 günde 11'i asker olmak üzere 130 yaralının Türkiye'ye getirildiğini, 82'sinin taburcu edildiğini söyledi. Demircan, yaralı askerlerin hayati tehlikesinin bulunmadığını da anlattı.