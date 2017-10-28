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Sağlık Bakanı Demircan: ‘Süleymanoğlu’nun tıbbi tedavisi sürüyor'

Milli halterci Naim Süleymanoğlu’nu ziyaret eden Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, ‘Tıbbi tedavisi sürüyor’ dedi

28 Ekim 2017 Cumartesi 22:51
Sağlık Bakanı Demircan: ‘Süleymanoğlu’nun tıbbi tedavisi sürüyor'

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, Ataşehir’de özel bir hastanede tedavi gören milli halterci Naim Süleymanoğlu’nu ziyaret etti.

Sağlık Bakanı Demircan, “Tıbbi tedavisi sürüyor. İnşallah Naim Bey önümüzdeki günlerde bu sıkıntının da üstesinden gelecek ve iyileşmiş olarak buradan taburcu olacak” dedi. 

Bakan Demircan, doktorlardan Süleymanoğlu’nun durumu ile ilgili bilgi aldı. Çıkışta basın mensuplarına açıklama yapan sağlık Bakanı Ahmet Demircan, “Milli sporcumuz Naim Süleymanoğlu’nu ziyaret için burada bulunuyoruz. Değerli ellerde, kıymetli ellerde şifa için Naim bey burada yatıyor. 22 gün önce karaciğer nakli ameliyatı yapıldı. Naim Bey’in karaciğer naklinde yapılmış olan ameliyat sonrası karaciğerle ilgili probleminin olmadığını gördük. Tabi ki Naim Bey diğer tedavileri için belli bir süre daha uyutuluyor. Beyninde gelişen ufak bir sıkıntıyı çözmek üzere bu tedaviyi alıyor.

Kendisinin şuanda bulguları iyi. Hasta olarak karaciğer noktasında bir sıkıntı yok. Diğer rahatsızlığı ile ilgili iyileşmesi için gerekli tedavisi uygulanıyor. Cerrahi bir gereksinim yok. Tıbbi bakım yapılıyor, tıbbi tedavisi devam ediyor. İnşallah Naim Bey önümüzdeki günlerde bu sıkıntının da üstesinden gelecek ve iyileşmiş olarak buradan taburcu olacak” şeklinde konuştu.

 

Süleymanoğlu’nun doktoru Memorial Aataşehir Hastanesi Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Kamil Yalçın Polat ise, karaciğer nakillerinin ardından bazı gelişmelerin olabileceğini belirterek, Süleymanoğlu’nun yaşadığı beyin kanaması ile ilgili, ”İnşallah bu bir daha tekrarlamayacak. Diğer organlarda bir sorun yok. Şuan için cerrahiye gerek yok. Duran bir kanama. Biz her an bir gelişme olabilecek gibi tedbirimizi almış durumdayız” dedi.İHA

Haber Tarihi: 28 Ekim 2017 Cumartesi 22:51
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