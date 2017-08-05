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Sağlık Bakanı Demircan AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti

Bir dizi ziyaret ve açılışlar için Kayseri’ye gelen Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, AK Parti İl Başkanlığını da ziyaret etti.

05 Ağustos 2017 Cumartesi 23:04
Sağlık Bakanı Demircan AK Parti İl Başkanlığını ziyaret etti

Ziyarete Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki, AK Parti Grup Başkanvekili ve Kayseri Milletvekili Mustafa Elitaş, MKYK üyesi ve Kayseri Milletvekili İsmail Emrah Karayel, Milletvekilleri Taner Yıldız, Sami Dedeoğlu, İsmail Tamer, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, il ve ilçe belediye başkanları ve partililer katıldı.

İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden, ziyarette yaptığı konuşmada, “Sayın Bakanımızın ziyarettinden dolayı son derece mutlu olduk. Sayın Bakanımızın yeni kabinede görev alması bizleri sevindirdi. Kendisine başarılar diliyoruz” dedi.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan, ise Kayseri’de bulunmaktan dolayı son çok mutlu olduğunu ifade etti. Ardından görüşme basına kapalı devam etti.

Haber Tarihi: 05 Ağustos 2017 Cumartesi 23:04
  1. AK Parti
  2. Kayseri
  3. Taner Yıldız
  4. Mehmet Öz
  5. Mehmet Özhaseki
  6. Ahmet Demircan
  7. Mustafa Elitaş
  8. İsmail Tamer
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