Sağlık Bakanı Ahmet Demircan’dan yeni hastaneye onay

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Sağlık Bakanı Ahmet Demircan ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Mehmet Özhaseki’yi belediyenin başkanlık girişinde karşıladı. Ziyarete Bakan Demircan ve Bakan Özhaseki’nin yanı sıra Vali Süleyman Kamçı, Ekonomi Eski Bakanı ve AK Parti Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, Enerji ve Tabi Kaynaklar Eski Bakanı Taner Yıldız, Kayseri Milletvekilleri İsmail Tamer, İsmail Emrah Karayel ve Sami Dedeoğlu, AK Parti İl Başkanı Hüseyin Cahit Özden ve ilçe belediye başkanları da katıldı.

Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, ziyarette Sağlık Bakanı Demircan’a Kayseri hakkında genel bilgiler vererek Kayseri ‘nin birçok medeniyete ev sahipliği yapmış bir şehir olduğunu söyledi. Başkan Çelik, Kayseri’deki planlı gelişme kültüründen de bahsetti.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan da kendisine gösterilen yakınlık ve alakadan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Kayseri Anadolu’nun ortasında medeniyetlere ev sahipliği yapmış bir şehir olduğunu ifade ederek, Anadolu coğrafyasının önemini vurgulayan Bakan Demircan, “Bu coğrafyanın bir özelliği de şu: Bu coğrafya zayıf devlet yaşatmaz. Bu coğrafyada varlığımızı sürdürmek için güçlü olmak zorundayız. Hem bu coğrafyanın gerektirdiği güçlülüğü elde etmek hem de insanın vicdanı olmayı gerektiren tavır tutumu göstermek için daha fazla çalışmalıyız. Bakın Avrupa 100-200 bin göçmen karşısında panikledi, telaşa kapıldı ve insanlıkla bağdaşmayan uygulamalar içine girdi; ama biz 3,5 milyon sığınmacıyı, bölge insanını bağrımıza bastık ve onlarla birlikte yaşıyoruz. Böylelikle büyük bir medeniyetin gereğini yapıyoruz. O yüzden bu coğrafyada yaşamak için daha fazla çalışmak, daha fazla üretmek zorundayız. AK Parti iktidarı ve Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde bunu hayata geçirme sürecini milletimize yaşattık. Bundan sonra da devam edeceğiz. İnanıyorum ki daha güzel günler bizi bekliyor” dedi.

Ziyarette daha sonra Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik, Kayseri’nin sağlık haritasını çıkardı ve bununla ilgili bilgi verdi. Kayseri’nin bölgesindeki geniş bir nüfusun cazibe ve sağlık merkezi olduğunu ifade eden Başkan Çelik, yeni bölge hastanesine yapılacak ulaşımla ilgili çalışmalardan bahsetti. Yeni hastaneye ulaşımı sağlamak için geliş gidiş üçer şeritli Bekir Yıldız Bulvarı’nı açtıklarını dile getiren Başkan Çelik, raylı sistem için de Ulaştırma Bakanlığı’ndan söz aldıklarını söyledi. Konuşmasında şehrin doğusunda yoğunlaşan nüfustan da bahseden Başkan Mustafa Çelik, “Bu bölgede şu an 200 bin nüfus var. Nüfus ilerde daha da artacak. Bu bölgenin bir hastaneye ihtiyacı var. Beyazşehir-İldem-Mimsin-TOKİ’nin ortasında bir yer planlaması yaptık. Önümüzdeki birkaç yıl içinde bu hastaneyi yapmamız gerekiyor” diye konuştu.

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan da şehrin doğusuna hastane için güzel bir planlama yapılmış olduğunu belirtti ve yatırım programına almak için gerekli çalışmaları yapacaklarını ifade etti. Sağlık Bakanı Demircan ziyarette Büyükşehir Belediyesi’nin anı defterini de imzaladı. Ziyarette ayrıca Başkan Mustafa Çelik, Bakan Ahmet Demircan’a el yapımı bir ibrik hediye etti.