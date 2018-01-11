Sağlık Bakanı Ahmet Demircan'dan flaş Zika virüsü açıklaması

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan AA Editör Masası'nda soruları yanıtlıyor. Demircan'ın açıklamalarından öne çıkan satırlar şöyle:

Zika, Türkiye'de yeni görülen virütik bir rahatsızlık. Bununla ilgili Sağlık Bakanlığımız gerekli çalışmaları yapıyor, gerekli tedbirler de alınacak. Mevsimsel grip noktasında, şu anda geçmiş yıllara göre olumsuz bir noktada değiliz, aşırı bir yaygınlık, bir tehdit altında değiliz hatta biraz daha iyi durumdayız.

ANTİBİYOTİK KULLANIMI

Bu konuda ülkemizde yapılan çalışmalar olumlu netice verdi. Reçetelerde antibiyotik oranı geçtiğimiz yıllara göre düşüyor ve düşmeye devam ediyor. Bu konuda başarılıyız.