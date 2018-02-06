Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: Doktor, ebe, hemşire 56 bin kişi alacağız

Sağlık Bakanı Demircan, 2018 yılında 27 bin ebe, hemşire ve sağlık personeli, 19 bin işçi, yaklaşık 10 bin civarında da doktor alınacağını açıkladı.

06 Şubat 2018 Salı 18:33
Sağlık Bakanı Ahmet Demircan: Doktor, ebe, hemşire 56 bin kişi alacağız

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Yaşar Tüzün başkanlığında toplandı.   Meclis'te konuşan  Sağlık Bakanı Demircan, Türkiye'nin, sağlık alanında  ambulans hizmetleri açısından dünya ölçeğinde en ön sıralarda yer alan ülkelerden  biri olduğunu belirtti. Demircan, "Kara ambulansımız 2002'de 500 civarında iken, şimdi 5 binin  üzerinde kara ambulansımız var. Öbür taraftan hava ambulanslarımız, uçak  ambulansımız, deniz ambulansımız var. Yine ambulansla yaralılara ulaşma  noktasında da şehir merkezleri ve şehir dışı ulaşım açısından dünya ortalamasının  iyi yerindeyiz." açıklamasında bulundu.

  Ambulans merkezlerinin ve 112 Acil merkezlerinin nüfusa ve ulaşıma  göre değerlendirildiğini ve yenileştirildiğini aktaran Demircan, "Türkiye  ambulans hizmetleri açısından gerçekten yüz güldüren bir noktada." ifadesini  kullandı.

 Demircan, diyaliz cihazlarını ve donanımları yerleşimlerdeki nüfusa ve  talebe göre değerlendiklerini ifade ederek, Haymana'daki sorunu çözeceğini  kaydetti.

 Güvenlik soruşturmalarının, yasa ve KHK'ler gereği yerine getirilen  bir zorunluluk olduğunu hatırlatan Demircan, güvenlik soruşturması sonuçlanan  sağlık çalışanlarının atamalarının gerçekleştirildiğini aktardı.

   Sağlık Bakanı Demircan, şu bilgileri verdi: "Şu anda bizim döneme ait kuralarımızın sonucu yani Devlet Hizmet  Yükümlülüğüyle ilgili bekleyen sayımız çok az. Onlar da güvenlik soruşturmaları  bittiğinde atanıyor. Atanamayan arkadaşların da neden atanamadıklarını  bildiriyoruz. 2018 yılında 27 bin ebe, hemşire ve sağlık personeli, 19 bin işçi  alınacak. Doktorlar, mecburi hizmet olduğu için hemen kadroya alınıyor. Yaklaşık  10 bin civarında da doktorlarımız alınacak."

TTB'nin, tabipleri temsilen anayasa ve kanunlar çerçevesinde kurulmuş  bir kurum olduğunu ifade eden Demircan, Türkiye'deki tabiplerin sorunlarını  gündeme getirmek, sağlıkla ilgili sorunları çözmek için çalışmanın birliğin  görevleri arasında bulunduğunu anımsattı. Demircan, "Tabipler Birliğinin, son dönemde Türkiye'nin, milletin  değerlerine ters açıklamaları nedeniyle şu anda yargıda devam eden bir süreç var.  O süreç sonuçlanınca elbette ki yargı kararını verecektir." dedi.

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 18:33
  1. Sağlık Bakanı Demircan

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    ABD'ye tarihi şok!
    1. ABD'ye tarihi şok!
    2. Tayvan depremle sarsıldı
    3. Assange'dan 'yalan haber' açıklaması
    4. Yunanistan'dan DHKP-C kararı!
    5. En güzel dua nasıl edilir?
    6. Topuk çatlakları ölümcül bir..
    7. Guatemala'da sıra dışı uygulama!..
    8. Camiye saldıran alçak suçunu itiraf etti
    9. Tayvan'da deprem meydana geldi
    10. İbrahim Üzülmez'den taraftara açıklama!
    11. AP'den yeni karar... Dokunulmazlığı..
    12. Bu çocuklar bazılarından daha yürekli
    13. AB'den flaş Türkiye açıklaması
    14. O ülkede şiddetli deprem
    15. Ankara'da yeni kaynak bulundu!
    16. '50 Cent' 2 bin 128 liraya mal oldu
    17. Amerika yalnız: İşte nedeni
    18. Erzurum'da otomobilin bagajından..
    19. CHP hadi bu insanlar için de konuş!
    20. Almanya'da koalisyon anlaşmasında..
    Yıllardır gizlice geliştirildi! İlk kez görüntülendi
    Yıllardır gizlice geliştirildi! İlk kez görüntülendi
    'Türkiye Almanya'yı bir öğleden sonra Fransa'yı...'
    'Türkiye Almanya'yı bir öğleden sonra Fransa'yı...'
    ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
    ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
    Türkçe'yi İspanyolca gibi konuşan teyze
    Türkçe'yi İspanyolca gibi konuşan teyze
    İran’dan tehdit gibi açıklama… Türkiye'ye küstah çağrı
    İran’dan tehdit gibi açıklama… Türkiye'ye küstah çağrı

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.02.2018
    Afrin planı deşifre oldu!
    Afrin planı deşifre oldu!
    Erdoğan talimatı verdi: Türk ifadesi kaldırılıyor
    Erdoğan talimatı verdi: Türk ifadesi kaldırılıyor