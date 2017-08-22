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Sağlığına kavuşan Rigobert Song'tan milli takım kararı

Song, sağlığına yeniden kavuştu ve Kamerun Milli Takımı'ndaki görevine geri döndü.

22 Ağustos 2017 Salı 18:24
Sağlığına kavuşan Rigobert Song'tan milli takım kararı

Bir dönem Türkiye'de Galatasaray ve Trabzonspor formalarını giyen Rigobert Song, geçtiğimiz yıl Ekim ayında beyin kanaması geçirmiş ve uzunca bir süre yoğun bakımda tedavi görmüştü.

Sağlığına yeniden kavuşan 41 yaşındaki futbol adamı, Kamerun Milli Takımı'nın başındaki görevine geri döndü. Song, rahatsızlığı süresince dünyanın dört bir yanından kendisine gösterilen ilgi nedeniyle çok mutlu olduğunu söyledi.

İngiltere, Fransa ve Türkiye başta olmak üzere Avrupa'nın birçok ülkesinden insanların durumunu takip ettiğini söyleyen Song, “Bunu kelimelerle anlatmak güç. Benim için dua eden, sağlığıma kavuşmama yardımcı olan herkese çok teşekkür ederim.” dedi

İşine yeniden döndüğü için kendini daha güçlü hissettiğini dile getiren Song, teknik direktörlük görevini yerine getirmesinde sağlığı açısından bir sakınca bulunmadığını ifade etti.

Haber Tarihi: 22 Ağustos 2017 Salı 18:24
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