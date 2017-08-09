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Sağlam’dan futbolcularına lig uyarısı

Süper Lig’in 1. haftasında 13 Ağustos Pazar günü sahasında Osmanlıspor’u konuk edecek olan Evkur Yeni Malatyaspor, hazırlıklarını sürdürüyor.

09 Ağustos 2017 Çarşamba 18:03
Sağlam’dan futbolcularına lig uyarısı

Teknik Direktör Ertuğrul Sağlam yönetiminde saat 18.00’de yapılan antrenmana bütün futbolcular katılırken, takım dayanıklılık ve çabukluk çalışması yaptı. Antrenman öncesi futbolcularıyla saha ortasında bir toplantı yapan Sağlam, lig haftasına girdiklerini ve herkesin takıma katkı sağlamak için daha çok çalışması gerektiğini söyledi. Futbolcularına onlara güvendiğini ifade eden Sağlam, "Uzun bir süredir yeni sezon hazırlıklarımızı sürdürüyoruz. İnşallah Allah emeklerimizi boşa vermez. Biz iyi bir takım olduk ve çok iyi çalışarak daha iyi duruma geleceğiz. Artık lig haftasındayız, bundan dolayı sizlerden biraz daha gayret istiyorum. Ben hocanız olarak hepinize sonuna kadar güveniyorum. Biliyorum ki sizler de bu ligde iyi işler yapacak futbolcularsınız. Bize güvenen insanları mahcup etmeyeceğimizi düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Tecrübeli teknik adam daha sonra futbolcularıyla bire bir görüşmeler yaparak, onları bu haftaki Osmanlı maçına motive etmeye çalıştığı gözlendi.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2017 Çarşamba 18:03
  1. Malatya
  2. Ertuğrul Sağlam
  3. Malatyaspor
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