Sağlam ilk galibiyetini aldı!

Teknik direktörlüğünü Ertuğrul Sağlam'ın yaptığı Tractör Sazi, Meşhed kentindeki İmam Rıza Stadı'nda Pedide takımına konuk oldu.

İlk yarısı golsüz sona eren mücadelenin 51. dakikasında MehdiMehdipour'un golüyle öne geçen Tractör Sazi, İhsan Pehlivan'ın 83 ve 90. dakikalardaki golleriyle sahadan 3-0 galip ayrıldı.

Karşılaşmanın 49. dakikasında konuk ekipte forma giyen Muhammed Hüseyin Muradmend, kırmızı kart görerek, takımını 10 kişi bıraktı.

Ligde 6. galibiyetini alan Tractör Sazi, puanını 25'e çıkarırken, Pedide ise 23 puanda kaldı.

Maçın ardından Instagram hesabından açıklamada bulunan Sağlam, "İlk galibiyetimizi aldık. Oynayan, oynamayan bütün futbolcu arkadaşlarımı tebrik ediyorum. Güzel günler için çalışmaya devam edeceğiz. Gerek stadyumda gerekse Tebriz ve diğer şehirlerde bizi destekleyen herkese çok teşekkürler." ifadelerini kullandı.