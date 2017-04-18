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Sağır ve dilsizler namazlarını nasıl kılarlar?

Sağır ve dilsizler nasıl namaz kılar? Okuma yazma bilmeyen sağır ve dilsizler, sure bilmiyorsa namazda ne okumaları lazım?

Sağır ve dilsizler namazlarını nasıl kılarlar?
Eklenme: 18 Nisan 2017, 20:22

Dilsiz, Sağır Olan ya da Okur-Yazar Olmayan Kimsenin Namazı:

Bu ölçüde olan kimselerin niyet getirmesi, sadece kalbinden ye­rine getireceği namazı, ibâdeti geçirmesi kâfidir. Zaten niyetin dil ile söylenmesi şart değildir. Çünkü niyetin yeri kalbdir. Dört mezhe­bin bunda ittifakı vardır.

Okuma yazma bilmeyen sağır ve dilsizler hakkında uzmanlara başvurulur. Eğer kıraate yetecek kadar bir ayet dahi ezberletilemiyorsa, bir ayeti ezberleyip kalben dahi okuyamıyorsa, bu takdirde namazın farzlarından olan kıraat o kimseden düşer. Artık namazın diğer şartlarını yerine getirir.

Mana olarak dahi bir ayet ezberletilebilirse dilsiz olduğu için kalbinden bu manaları geçirmesi yeterlidir. Eli veya ayağı kesik kimselerden nasıl ki bu uzuvların abdestteki farziyeti düşüyor, bunun gibi kıraat de dilsiz olan kimselerden düşer. Namazı terketmeye hiç bir durumda cevaz verilmez. Hayalen dahi olsa namaz kılınır.

(Sorularla İslamiyet)

 
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Haber Tarihi: 18 Nisan 2017, 20:22
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