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Sağır ve dilsiz dilenci, bülbül gibi şakıdı

Antalya Alanya'da boynuna "sağır ve dilsiz" yazısı asıp dilencilik yapan bir kişi zabıta ekipleri tarafından yakalandı. Dilenci zabıta karşısında bülbül kesildi.

08 Şubat 2018 Perşembe 19:20
Sağır ve dilsiz dilenci, bülbül gibi şakıdı

İHA- İlçenin işlek cadde ve sokaklarında denetimlerini sürdüren Alanya Belediyesine bağlı zabıta ekipleri şüphelendikleri bir dilencinin yanına gitti.

SAĞIR VE DİLSİZ YAZIYORDU
Adana’dan Alanya’ya geldiği ve isminin E.C. olduğu öğrenilen dilencinin boyuna astığı “sağır ve dilsiz” yazısı zabıta ekiplerinin dikkatini çekti.

KONUŞTUĞU ANLAR KAMERADA

Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğüne götürülen dilencinin sağır ve dilsiz yazısına rağmen konuşmaya başlaması şaşırttı. E.C. isimli dilencinin konuşma anları ise zabıta tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Alanya Belediyesi Zabıta Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından E.C.’nin polis merkezine teslim edildiği öğrenildi.

Haber Tarihi: 08 Şubat 2018 Perşembe 19:20
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  4. Zabıta Müdürlüğü

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