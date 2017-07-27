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Sağanak yağışı hükümete bağlayan şahıs, CHP'ye böyle oy istedi!

İstanbul'u esir alan sağanak yağışı sonrası ağaçlar yerlerinden söküldü, araçlarda maddi hasar meydana geldi. İstanbul-Üsküdar'da bunu fırsat bilen bir vatandaş, felaket üzerinden provokasyon yaparak camdan 'CHP'ye oy verilmesi' çağrısı yaptı. İşte o görüntüler...

27 Temmuz 2017 Perşembe 20:03
Haber Tarihi: 27 Temmuz 2017 Perşembe 20:03
  1. chp sağanak
  2. sağanak üsküdar chp
  • OsmanOsman22 dk önce
    Ayyaşın teki beyni sele sulara kapmış gidiyor
  • Tacettin GurbuzTacettin Gurbuz37 dk önce
    Zavallı zeka fakiri
  • meltemb41meltemb4152 dk önce
    ateistler ne zamandan beri afet işlerini ona buna bağlar oldu bu sol cenah allaha inammaz ama afetleri başkalarına fatura eder garip içler acısı
  • mehmet akpınarmehmet akpınar59 dk önce
    Nesi skandal bunun? gece gündüz akpli olmayanlara küfür edince skandal olmuyor da akpye saydırınca mı skandal oluyor? 
  • SevimSevim1 sa önce
    CHP liler niye böyle anlamadım. Bir acayip çalışıyor bunların kafası.
  • Seyit ÖzkanSeyit Özkan1 sa önce
    1999depreminde akparti iktidarda değildi herhalde onun faturasını kime kesecez Allah'ım beterinden korusun
  • timurtimur1 sa önce
    Beyin bedava olunca sonucuda bu oluyor
  • F.AF.A1 sa önce
    Milleti kendi gibi aptal zannediyor.Zaten chp zihniyeti bu gibi densizlikleri devamlı yapıyorlar.
  • CengizCengiz1 sa önce
    Al sana ne ictiyse gine geri zekali, bunlar Adam olmaz
  • oguzoguz1 sa önce
    sarhos zihniyet
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