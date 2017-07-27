Sağanak yağışı hükümete bağlayan şahıs, CHP'ye böyle oy istedi!
İstanbul'u esir alan sağanak yağışı sonrası ağaçlar yerlerinden söküldü, araçlarda maddi hasar meydana geldi. İstanbul-Üsküdar'da bunu fırsat bilen bir vatandaş, felaket üzerinden provokasyon yaparak camdan 'CHP'ye oy verilmesi' çağrısı yaptı. İşte o görüntüler...
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Osman22 dk önce Ayyaşın teki beyni sele sulara kapmış gidiyor Tacettin Gurbuz37 dk önce Zavallı zeka fakiri meltemb4152 dk önce ateistler ne zamandan beri afet işlerini ona buna bağlar oldu bu sol cenah allaha inammaz ama afetleri başkalarına fatura eder garip içler acısı mehmet akpınar59 dk önce Nesi skandal bunun? gece gündüz akpli olmayanlara küfür edince skandal olmuyor da akpye saydırınca mı skandal oluyor? Sevim1 sa önce CHP liler niye böyle anlamadım. Bir acayip çalışıyor bunların kafası. Seyit Özkan1 sa önce 1999depreminde akparti iktidarda değildi herhalde onun faturasını kime kesecez Allah'ım beterinden korusun timur1 sa önce Beyin bedava olunca sonucuda bu oluyor F.A1 sa önce Milleti kendi gibi aptal zannediyor.Zaten chp zihniyeti bu gibi densizlikleri devamlı yapıyorlar. Cengiz1 sa önce Al sana ne ictiyse gine geri zekali, bunlar Adam olmaz oguz1 sa önce sarhos zihniyet