Sağanak yağış Mucur’da bahçe duvarını yıktı

İlçe merkezinde bir saat etkili olan sağanak yağış sonrası Yenice Mahallesinde bulunan 350 metrekare alana sahip bahçe duvarı yağış sonrası oluşan toprak kayması ile yıkıldı.

İlçe Merkezinde bulunan birçok iş yerinin bodrum katları su dolarken İl Özel İdaresi ekipleri ve İlçe Belediye ekipleri tıkanan alanları açmak için çalışma başlattı.