Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Sagalassos'ta 2 bin yıllık çeşme bulundu

Burdur'un Ağlasun İlçesi'ndeki Sagalassos Antik Kenti'nde 2 bin yıllık yeni bir çeşme yapısı bulundu.

20 Temmuz 2017 Perşembe 11:01
Sagalassos'ta 2 bin yıllık çeşme bulundu

Yukarı agorada yer alan Antoninler Çeşmesi'nin hemen önündeki zeminde bulunan çeşmede kazıları, Belçika Katolik Leuven Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Peter Talloen yürütüyor. Dr. Talloen, bu yılki kazılarda bulunan çeşmenin kendileri için de sürpriz olduğunu belirtti. 1995 yılından bu yana Sagalassos kazı ekibinde yer alan Dr. Talloen, şunları söyledi:

"Antoninler Çeşmesi'ni 2010 yılında çalışır hale getirmiştik. Bu yılın sürprizi bu çeşme oldu. Antoninler Çeşmesi önündeki kalıntıda daha eski bir çeşmeye ait temel taşları bulduk. Bu çeşmenin tarihini öğrenmek, yapının hangi döneme ait olduğunu öğrenmek için  kalıntının etrafından birkaç tane açma açtık."

Dr. Talloen, kalıntıdan çıkan seramiklere göre çeşmenin, M.Ö. 1'inci Yüzyılın sonuna ait olduğunu kaydetti. Şehirdeki insanlar tarafından su ihtiyacı, hem de serinlemek için kullanılan bir çeşme olduğunu belirten Dr. Talloen, "Erken Roma döneminden itibaren büyük çeşme binaları bulunuyordu. Sagalassos'ta bol su vardı. Temel taşının altından ana toprağı görebiliyoruz" diye konuştu.

Dr. Talloen, 1850 yıllık Antoninler Çeşmesi yapılırken eski çeşmenin yok edildiğini anlattı.

Haber Tarihi: 20 Temmuz 2017 Perşembe 11:01
  1. sagalasos
  2. 2 bin yıllık çeşme
    Yeni Akit Gazetesi 15 Temmuz Ek
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Doç. Dr. Özpolat: Kanser 50 yıl içinde çözülmüş olacak
    1. Doç. Dr. Özpolat: Kanser 50 yıl içinde..
    2. Muğla'da feci kaza: 1 ölü 3 yaralı
    3. Bakanlar kurulu değişti tartışmalar..
    4. Kastamonu’da araçların camları..
    5. Mahkeme heyetine küfür eden FETÖ..
    6. Almaya'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan için..
    7. RTÜK 5 televizyon kanalının lisansını..
    8. Boğulmak üzere olan yavru geyiği..
    9. Kurtulmuş: ABD'nin FETÖ'yü terör..
    10. Sahte kimlikle yakalanan savcıdan..
    11. Sow sürprizi! 2 gün içinde...
    12. Sahte kimlikle yakalanan savcı..
    13. Türk hava sahasından 18 saniyede bir..
    14. Galatasaray Beşiktaşlı futbolcunun..
    15. Suikast girişimi davasında ara karar..
    16. 'Amerika'nın artan üretimi enerji..
    17. Anne sütü almayan bebeklere dikkat
    18. Galatasaray'da kaleye eski Fenerbahçeli
    19. Rus yetkili Sergey Çemezov S-400'lerin..
    20. Ablukacı ülkeler Katar sorununda..
    'Hero’nun şifresi çözüldü... 'Kahraman' değilmiş! İşte yeni çözümü
    'Hero’nun şifresi çözüldü... 'Kahraman' değilmiş! İşte yeni çözümü
    Erdoğan'dan CHP'li vekile tebrik telefonu!
    Erdoğan'dan CHP'li vekile tebrik telefonu!
    Artık devletin kasasında! İşte dudak uçuklatan o para…
    Artık devletin kasasında! İşte dudak uçuklatan o para…
    Suudi Arabistan BAE ile birlikte Yemen'i vurdu!
    Suudi Arabistan BAE ile birlikte Yemen'i vurdu!