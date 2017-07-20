Sagalassos'ta 2 bin yıllık çeşme bulundu

Yukarı agorada yer alan Antoninler Çeşmesi'nin hemen önündeki zeminde bulunan çeşmede kazıları, Belçika Katolik Leuven Üniversitesi Öğretim Görevlisi Dr. Peter Talloen yürütüyor. Dr. Talloen, bu yılki kazılarda bulunan çeşmenin kendileri için de sürpriz olduğunu belirtti. 1995 yılından bu yana Sagalassos kazı ekibinde yer alan Dr. Talloen, şunları söyledi:

"Antoninler Çeşmesi'ni 2010 yılında çalışır hale getirmiştik. Bu yılın sürprizi bu çeşme oldu. Antoninler Çeşmesi önündeki kalıntıda daha eski bir çeşmeye ait temel taşları bulduk. Bu çeşmenin tarihini öğrenmek, yapının hangi döneme ait olduğunu öğrenmek için kalıntının etrafından birkaç tane açma açtık."

Dr. Talloen, kalıntıdan çıkan seramiklere göre çeşmenin, M.Ö. 1'inci Yüzyılın sonuna ait olduğunu kaydetti. Şehirdeki insanlar tarafından su ihtiyacı, hem de serinlemek için kullanılan bir çeşme olduğunu belirten Dr. Talloen, "Erken Roma döneminden itibaren büyük çeşme binaları bulunuyordu. Sagalassos'ta bol su vardı. Temel taşının altından ana toprağı görebiliyoruz" diye konuştu.

Dr. Talloen, 1850 yıllık Antoninler Çeşmesi yapılırken eski çeşmenin yok edildiğini anlattı.