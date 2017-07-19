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Sagalassos Antik Kenti'ne yoğun ilgi

Burdur Valisi Yılmaz, "Son yıllarda yapılan kazılarda ortaya çıkan eserlerle beraber misafirlerin yoğun ilgisi oldu. Geçen yıl 27 bin civarında turist Sagalassos Antik Kenti'ni ziyaret etmişti." dedi.

19 Temmuz 2017 Çarşamba 10:24
Sagalassos Antik Kenti'ne yoğun ilgi

Burdur Valisi Şerif Yılmaz, "Son yıllarda yapılan kazılarda ortaya çıkan eserlerle beraber misafirlerin yoğun ilgisi oldu. Geçen yıl 27 bin civarında turist Sagalassos Antik Kenti'ni ziyaret etmişti. Bu yılın ilk 6 ay içerisinde 14 bine yakın turist ziyaret gerçekleştirdi" dedi.

Burdur Valisi Yılmaz, Isparta Valisi Şehmus Günaydın, Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Menderes Türel, Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı'nın aylık toplantısının ardından Burdur'un Ağlasun ilçesi yakınlarındaki Sagalassos Antik Kenti'nde incelemelerde bulundu. Sagalassos Kazı Başkanı Belçikalı Prof. Dr. Jeroen Poblome protokole hem Sagalassos hem de devam eden kazı çalışmaları hakkında bilgi verdi.

Burdur Valisi Şerif Yılmaz, gazetecilere yaptığı açıklamada, Sagalassos'un bölgenin en önemli antik kentlerinden biri olduğunu söyledi.

Yapılan çalışmaları yerinde incelediklerini ve yetkililerden bilgi aldıklarını ifade eden Yılmaz, kazıların devam ettiğine ve yeni buluntuların olduğuna dikkati çekti. Yılmaz, "Antoninler Çeşmesi'nin bir kısmı bitti. Kazılar devam ediyor. Hala büyük bir alanda kazı çalışması yapılması gereken alanlar var. Son yıllarda yapılan kazılarda ortaya çıkan eserlerle beraber misafirlerin yoğun ilgisini oldu. Geçen yıl 27 bin civarında turist Sagalassos Antik Kenti'ni ziyaret etmişti. Bu yılın ilk 6 ay içerisinde 14 bine yakın turist ziyaret gerçekleştirdi" diye konuştu.

Haber Tarihi: 19 Temmuz 2017 Çarşamba 10:24
  1. Antalya
  2. Akdeniz
  3. Menderes
  4. Çeşme
  5. Isparta
  6. Burdur
  7. Belçika
  8. Şerif Yılmaz
  9. Münir Karaloğlu
  10. Ağlasun
  11. Menderes Türel
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