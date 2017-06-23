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Sağ elin verdiğini sol el görmüyor

Muş'ta sosyal medya üzerinden bir araya gelen hayırseverler, ihtiyaç sahibi ailelere yardım kolilerini bıraktıktan sonra kendilerini ev sahiplerine tanıtmadan ayrılıyor.

23 Haziran 2017 Cuma 12:43
Sağ elin verdiğini sol el görmüyor

Muş'ta, yaklaşık 4 ay önce sosyal medya üzerinden "Muş Şivesi Grubu" adı altında toplanan hayırseverler, ramazan ayı dolayısıyla yardım kampanyası başlattı. Bu kapsamda şehir merkezinde belirledikleri ihtiyaç sahibi ailelerin kapılarını iftar öncesi çalan hayırseverler, topladıkları yardımlarla oluşturdukları kolileri bıraktıktan sonra kendilerini ev sahiplerine tanıtmadan ayrılıyor.

"Yardım kolisini kapıya bırakıyoruz"

Grubun kurucusu Mehmetşah Karakaya, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ramazan ayı dolayısıyla 500 aileye yardım kolisi dağıtacaklarını söyledi.

Amaçlarının Muş'ta ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşmak olduğunu anlatan Karakaya, şöyle konuştu:

"Ramazan ayı dolayısıyla grubumuzun sosyal faaliyetleri devam ediyor. Bu yardımı bize veren iş adamlarına ve vatandaşlara teşekkür ediyorum. Biz burada sadece köprü görevi görüyoruz. Yardımları dağıtırken adaletsizlik yapmıyoruz. İhtiyaç sahibi ailelere ulaşıyoruz. Yardım kolisini evin kapısına bıraktıktan sonra kapıyı çalıp gidiyoruz. Evden çıkan kişi bizi hiç görmüyor. Bütün ekip arkadaşlarımdan Allah razı olsun"

Grup üyelerinden Erkan Aydın ise kampanya kapsamında birçok kesimden destek gördüklerini belirterek, "Sağ elin verdiğini sol el görmemeli' düsturuyla yardımları kapıların önüne bırakıp geri gidiyoruz." dedi.

Haber Tarihi: 23 Haziran 2017 Cuma 12:43
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