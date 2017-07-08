Safranbolu'da Geleneksel Lezzet Şenliği Yemek Yarışması düzenlendi

Türkiye Aşçılar Federasyonu ve Safranbolu Belediyesi tarafından "Sanat-ı Ala" etkinlikleri kapsamında "Lezzet Şenliği Yemek Yarışması" düzenlendi.



Karabük Valisi Çeber, gazetecilere yaptığı açıklamada, Safranbolu Cinci Han'da düzenlenen yarışmayı düzenleyenlere ve katılımcılara teşekkür etti.

Safranbolu'nun kültür mirası bir kent olduğunu ifade eden Çeber, "Karabük'e hizmet ederken Eflani'nin çemberini, Safranbolu'nun yemenisini bu gibi kültür değerlerin tanıtılması ve yaşatılması gereken ürünler olarak hafızamızın bir tarafında bulunduracağız. O hizmeti sunan, bu sanatın erbabı olan arkadaşlarımızla beraber 'neler yapabiliriz'i de beraber düşüneceğiz. Bu tattığımız yemekler bile bu bölgenin ne denli kültürü, tarihi bünyesinde barındırdığının göstergesi. Bu anlamda biz Safranbolu'yu gezerken ve hizmet ederken bir dünya kentine, özde bizim ama geniş açıdan baktığımızda tüm dünyanın ehemmiyet verdiği bir kente hizmet ediyor olduğumuzu mutlaka her zaman bileceğiz." diye konuştu.

Safranbolu Kaymakamı ve Belediye Başkanvekili Fatih Ürkmezer de birbirinden iddialı yemekler yapıldığını belirtti.

Kaymakamlık ve belediye olarak Safranbolu'nun kendisine yakışan özelliklerinin devamı için çalışacaklarını aktaran Ürkmezer, şöyle konuştu:

"Safranbolu'yu ziyarete gelen yerli ve yabancı turistlerin, kültürümüzü, değerlerimizi daha iyi tanıması için ve bunların gelecek kuşaklara aktarılması için çalışıyoruz. Bugün yapılan yemek yarışması da aslında yarışmadan ziyade kültürümüzün gelecek kuşaklara aktarılması ve tanıtılmasını amaçlıyor. Belediye olarak bu yarışma ve faaliyetlere desteğimiz artarak devam edecek. Vatandaşlarımızın hizmeti daha iyi ve sağlıklı almasının ötesinde, kültürel ve sanatsal faaliyetlerde de çalışmalar devam edecek."

Ana yemekler, hamur işi, tatlı ve yöresel lezzetler kategorilerinde yapılan yarışmaya 58 kişi katıldı. Ana yemeklerde Ileana Marilena Duca Sarıkaya, hamur işinde Mehtap Yılmaz, tatlılarda Seran As ve yöresel lezzetlerde Hamide Subaşı, birincilik elde etti. Dereceye girenlere ödüllerini, Safranbolu Belediye Başkan Yardımcısı Hüseyin Bilicioğlu ve jüri üyeleri verdi.

"Fırındaki tavuk" adıyla yaptığı yemekle birinci olan Ileana Marilena Duca Sarıkaya, Romanya'dan 3 yıl önce geldiğini ve Karabük'te yaşadığını belirtti.

Yarışmayı kazandığı için mutlu olduğunu dile getiren Sarıkaya, "Türk yemeklerini çok yapmıyorum. Bizim yemeklerimizle Türk yemekleri çok farklı değil genelde benziyorlar." dedi.

Kaynak: AA