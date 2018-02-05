Safran çiçeği neden pahalıdır?

Safran Çiçeği, Ağustos-Eylül aylarında ekilen Ekim-Kasım aylarında huni biçiminde açan mor renkli bitkidir. 20-25 santimetre uzunluğundaki bitki, Safranbolu’da yetiştirilmektedir. Açtıktan sonra tepecikler tek tek elle toplanıp kömür ateşinin üzerinde bal mumu ile karıştırılarak kurutulur. Yaklaşık 10 gram safran elde etmek için 1430 tepecik gereklidir.

Bu nedenle pahalı ve değerli bir ürün olan Safran, yıllık ortalama 20 kilogram üretiliyor. Kendi ağırlığının 100.000 katı suyu sarıya boyayabilecek kadar kuvvetli bir boyama özelliğine sahiptir. Bundan dolayı boya üretimde kullanılan Safran; eczacılık, gıda ve kozmetik sanayisinde de önemli yer almaktadır.

Safranbolu Kaymakamlığı’nın destekleriyle yetiştirilen Safran Çiçeği’nin1 kilogramı 45-50 bin lira değerindedir.