Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Safran çiçeği neden pahalıdır?

Karabük’ün Safranbolu ilçesiyle özdeşleşen ve fiyatı altınla yarışan Safran Çiçeği, neden bu kadar pahalı?

05 Şubat 2018 Pazartesi 14:56
Safran çiçeği neden pahalıdır?

Safran Çiçeği, Ağustos-Eylül aylarında ekilen Ekim-Kasım aylarında huni biçiminde açan mor renkli bitkidir. 20-25 santimetre uzunluğundaki bitki, Safranbolu’da yetiştirilmektedir. Açtıktan sonra tepecikler tek tek elle toplanıp kömür ateşinin üzerinde bal mumu ile karıştırılarak kurutulur. Yaklaşık 10 gram safran elde etmek için 1430 tepecik gereklidir.

Bu nedenle pahalı ve değerli bir ürün olan Safran, yıllık ortalama 20 kilogram üretiliyor. Kendi ağırlığının 100.000 katı suyu sarıya boyayabilecek kadar kuvvetli bir boyama özelliğine sahiptir. Bundan dolayı boya üretimde kullanılan Safran; eczacılık, gıda ve kozmetik sanayisinde de önemli yer almaktadır.

Safranbolu Kaymakamlığı’nın destekleriyle yetiştirilen Safran Çiçeği’nin1 kilogramı 45-50 bin lira değerindedir.

Haber Tarihi: 05 Şubat 2018 Pazartesi 14:56
  1. Safran Çiçeği
  2. Safranbolu
  3. Karabük

YORUM YAZ

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Kastamonuspor 1966 Kulübü'nde silahlar konuştu
    1. Kastamonuspor 1966 Kulübü'nde silahlar..
    2. Gaziantep'te FETÖ operasyonu: 1..
    3. MHP, Kars Belediye Başkanı'nın..
    4. MHP bir belediye başkanının istifasını..
    5. Almanya'da Türk aile evlerinde ölü..
    6. Yunan'a kaçmak isteyen FETÖ'cüler..
    7. Terör örgütü yandaşları Roma'yı savaş..
    8. Svat vadisinde askeri kampa saldırı
    9. Kontrolden çıkan araç park..
    10. CHP'li Sezgin Tanrıkulu'na PM şoku!
    11. TSK: Bir tankımız vuruldu
    12. İtalyan polisi PKK'lılara acımadı
    13. Azez'e roketli saldırı: 8 kişi yaralı
    14. AK Partili belediye başkanı Meydan..
    15. Yer: Antalya.... Bremen Mızıkacıları..
    16. Bakanlar öğrencilerle birlikte süt..
    17. DEAŞ o bölgeye saldırdı
    18. Celal Şengör'den şaşırtan 'Afrin'..
    19. Eski Beşiktaşlı Eneramo'dan sürpriz..
    20. Trabzonspor'dan 2 yıllık sözleşme!
    Erbakan uygulamıştı! O sistem geri dönüyor
    Erbakan uygulamıştı! O sistem geri dönüyor
    ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
    ÖSO'nun yakaladığı teröristlerden bomba itiraflar
    Yıllardır gizlice geliştirildi! İlk kez görüntülendi
    Yıllardır gizlice geliştirildi! İlk kez görüntülendi
    Evlilikte ‘savcılar göreve’, gecelik ilişkide ‘beden benim, sana ne?’
    Evlilikte ‘savcılar göreve’, gecelik ilişkide ‘beden benim, sana ne?’
    AK Parti Mardin Milletvekili Miroğlu, durumu ağırlaşan oğlu için dua istedi
    AK Parti Mardin Milletvekili Miroğlu, durumu ağırlaşan oğlu için dua istedi

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 04.02.2018
    ABD 6 askerimizi şehit etti!
    ABD 6 askerimizi şehit etti!
    'Türkiye Almanya'yı bir öğleden sonra Fransa'yı...'
    'Türkiye Almanya'yı bir öğleden sonra Fransa'yı...'