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Saflarını iyice belli ettiler! Alman savaşçılar Erdoğan'a karşı...

Almanya'nın en prestijli dergilerinden Bild, Zeytin Dalı Harekatı'nın hedefi olan YPG'li teröristleri güzelleyerek, "Alman savaşçıları Erdoğan’a karşı savaşıyor." başlıklı haber yaptı.

09 Şubat 2018 Cuma 14:46
Saflarını iyice belli ettiler! Alman savaşçılar Erdoğan'a karşı...

Zeytin Dalı harekatı kapsamında öldürülen teröristlerin geneli yabancı uyruklu. Aralarında İngilizinden, ABD'lisine, Çinli ve hatta Almanına kadar çok sayıda teröristi etkisiz hale getiren TSK ve ÖSO'ya karşı kara propaganda uygulanıyor.

Almanya'nın en prestijli dergilerinden biri olan Bild, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a olan karşıtlığı nedeniyle YPG'nin yanında yer alarak teröristleri "Alman Savaşçılar" olarak lanse etti.

ALMAN SAVAÇILARI ERDOĞAN'A KARŞI SAVAŞIYOR

Bild dergisi YPG'nin Alman teröristlerine sahip çıkarak koca bir sayfa ayırdığı haberinde, "Alman savaşçıları Erdoğan'a karşı savaşıyor" başlıklı haberinde, "DAEŞ'e karşı savaşan uluslararası özgürlük askerleri şimdide Türkiye'ye karşı savaşıyor" yazdı.

Haber Tarihi: 09 Şubat 2018 Cuma 14:46
  1. http://www.yeniakit.com.tr/etiket/

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