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Şafak Pavey'in milletvekilliğinin düşürülmesi Resmî Gazete'de yayımlandı

CHP İstanbul Milletvekili Pavey'in istifası sonucu milletvekilliğinin düşürülmesine ilişkin karar Resmî Gazete'de yayımlandı.

28 Ekim 2017 Cumartesi 10:01
Şafak Pavey'in milletvekilliğinin düşürülmesi Resmî Gazete'de yayımlandı

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) kararında, Pavey'in milletvekilliğinden istifa etmesi nedeniyle Anayasa'nın 84'üncü maddesi gereğince TBMM üyeliğinin düşmesine Genel Kurulun 25 Ekim'deki 13'üncü birleşiminde karar verildiği belirtildi.

Haber Tarihi: 28 Ekim 2017 Cumartesi 10:01
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