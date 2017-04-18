Sadece kadınlarda oluşan kalp krizi belirtileri

Kalp krizi, modern dünyada erken ölümün başlıca nedenlerinden biridir. Ne yazık ki, bu hastalık genellikle zamansız ve fark ettirmeden gelir. Bununla birlikte, kalp krizi öncesinde vücut bazı işaretler gönderir. Bu işaretleri bilmek hayati önem taşıyor. Kalp krizi, erkekler ve kadınlarda farklı semptomlarla kendini gösteriyor. İşte, her kadının hastalığı mümkün olduğunca kendinden uzak tutmak için bilmesi gereken işaretler.

Arka boyun, çene ve kollarda ağrı

Bu bulgular kafa karıştırıcı olabilir, çünkü kalp krizinin bilinen belirtilerinden biraz farklı. Bir kalp krizi öncelikle göğüste veya sol kolda Ağrı ile ilişkilendirilir. Fakat gece sizi yatağınızdan kaldıracak alışılmadık ani ağrılarda hemen bir doktora danışmalısınız.

Keskin bir mide ağrısı

Yaklaşan bir kalp krizi sinyali, zehirlenme, grip veya şiddetli mide yanması belirtileri ile karıştırılabilir. Bazen kadınlar ağrıyı "mideme bir fil oturdu" şeklinde betimlerler. Karın bölgesindeki aşırı basınç, dikkat edilmesi gereken bir belirtidir.

Soğuk ter dökmek

Soğuk ter, kadınlar arasında sık görülen başka bir semptomdur. Stresle bağlantılı görülebilir. Ancak, daha önce benzer belirtiler yaşamadıysanız, bir uzmanı ziyaret etseniz iyi olur.

Nefes darlığı ve baş dönmesi

Nefes alma sorunları eğer başka bir semptomla birlikte devam ediyorsa, ortada riskli bir durum var demektir. Hayatta kalan kadınlar, bir maratonda koşuyor fakat hareket edemiyor gibi hissettiklerini söylüyor.

Aşırı yorgunluk

Uzun bir dinlenme sonrasında bile aşırı yorgunluk hissederseniz hatta basit işlemleri bile yapamıyorsanız (örneğin, tuvalete gitmek gibi ), bu alarm verici bir işarettir.

Göğüsteki basınç ve ağrı

Göğüs ağrısı, rahatsızlık, yanma, göğüste baskı hissi - tüm bu belirtiler cinsiyete bakmaksızın kendini gösterir. Yine de bazı kadınlar ağrıyı göğsün sol tarafında değil tüm bölgede yaşadığını belirtiyor. Ağrı veya basınç birkaç dakika içinde kaybolmazsa derhal doktorunuzu arayın.

Not: Bu işaretler erken kalp krizi belirtilerinin garantisi değildir. Bunlarla birlikte farklı semptomlar ve ağrı kombinasyonları görülebilir. Bu tür ağrıların sık görülmesi, doktora gitmeniz için yeterli bir sebeptir. Erken müdahalenin hayat kurtartdığını unutmayın. Kendinize iyi bakın!

(Kadınvekadın)