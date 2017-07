Sadece Eğitim Değil Değer De Verir Sloganıyla Yola Çıktık

Bilim tarihi bölümünü kazanarak kayıt yaptıran öğrencilere, gerekli koşulları sağlamaları halinde Prof. Dr. Fuat Sezgin İslam Bilim Tarihi Araştırmaları Vakfı tarafından burs verilmektedir.

ÖSYS TM-3 puan türünde Bilim Tarihi bölümünü, en yüksek ilk beş sırayı paylaşarak tercih edip yerleşen öğrenciler ve yabancı uyruklu öğrencilere 1 yılda 8 ay olmak üzere ayda 1.000 TL, en alt beş sıralamayı paylaşarak tercih edip yerleşen öğrencilere 1 yılda 8 ay olmak üzere ayda 500 TL, bu iki kategori arasında kalarak bölüme giriş yapan öğrencilere ayda 750TL, burs ödemesi yapılıyor.

Not: Bu burs tamamen ilgili vakıf tarafından sağlanmakta olup üniversitemizin sorumluluğunda değildir.

2016-2017 eğitim öğretim yılında Orta Öğretim kurumundan okul birincisi olarak mezun olan öğrencilere üniversitemizi kazanıp kayıt yaptıran her bölümden en fazla iki kişiye %100 indirim uygulanır. 2 kişiden fazla olması halinde ÖSYS puanları en yüksek olan öğrencilere öncelik tanınacaktır.

Üniversitemizin bölümlerine yerleşen TSK ve Emniyet Mensuplarından şehit olanların eşi ve çocuklarına %100, gazi olanların kendisi, eşi ve çocuklarına %50 indirim uygulanır.

Birden fazla indirim hak eden öğrenciler için indirimlerden sadece bir tanesi geçerlidir. (Peşin ödeme indirimi hariç)

Başarılı öğrencilere sağlanacak burslar hazırlık +4 yıl süresince verilir.

* Öğrenimleri devam ederken disiplin soruşturması sonucu disiplin cezası alan öğrencilerin, YGS/LYS sınavı ile hak edilen bursları hariç, üniversitemiz tarafından verilmiş olan (tercih bursu, akademik başarı bursu gibi) her türlü bursu bir daha verilmemek üzere kesilir.

* Öğrencinin bir akademik yarıyıl sonundaki Ağırlıklı Not Ortalaması (ANO) ya da AGNO not ortalamasının 2.00’ın altına düşmesi ve/veya bir akademik yarıyılda seçtiği ders sayısının en az %50 sinden devamsızlık nedeniyle başarısız olması halinde “ÖSYS Derece Bursu” kesilir. Bir sonraki dönem devam ve/veya başarı şartını yerine getiren öğrenciye izleyen yarıyılda bursu ödenmeye yeniden başlanır.

Peşin Ödeme İndirimi

Peşin ödemelerde %6 indirim uygulanır.

Kardeş İndirimi

Üniversitemiz bölümlerini kazanan kardeşlerden her birine %10 öğrenim ücreti indirimi uygulanır.

Ödeme Seçenekleri

Peşin Ödeme: Havale / EFT veya kredi kartı ile tek çekimde ödenir.

Taksitli Ödeme: Öğrenim ücretleri 9 eşit taksitle ödenebilir. Otomatik Tahsilat Sistemi veya anlaşmalı Kredi Kartları ile ödenebilir.

Yurt İmkânları

Üniversitemiz bünyesinde yurt bulunmamaktadır. Yerleşkelerimiz devlet yurtlarına ve özel yurtlara yürüyüş mesafesindedir. Ayrıca yerleşkemiz çevresinde bulunan bazı yurtlar ile iyi niyet protokol çerçevesinde öğrenci gönderebiliyoruz.

Öğrenci Kulüplerimiz

Üniversitemizde 40 öğrenci kulübü bulunmaktadır. Öğrenci kulüplerimiz sanattan spora, mesleki eğitimden aktüaliteye birbirinden farklı alanlarda faaliyet göstermektedir. Üniversite içinde ve dışında yürütülen etkinlikler öğrencilerimizin bedensel, ruhsal, kültürel ve mesleki gelişimlerine katkı sunmaktadır.

Değişim Programları ve Anlaşmalı Üniversiteler

Farabi değişim programı için Eskişehir Osmangazi Üniversitesi, Çanakkale 18 Mart Üniversitesi, Sakarya Üniversitesi, Yıldız Teknik Üniversitesi; Erasmus değişim programı için 18 ülke ile 27 anlaşma, ayrıca 38 ülke ile 93 akademik birlik anlaşmamız bulunmaktadır.

Çift Anadal

Anadal programında öğrenimlerini sürdüren başarılı öğrencilerin, öngörülen şartları taşıması kaydıyla aynı kurum içinde kayıtlı oldukları bölüm (birinci anadal) dışında, başka bir bölümde de eş zamanlı olarak ders alıp ikinci bir lisans diplomasına sahip olmak üzere sürdürdükleri öğretim programıdır. Çift anadal yapabilmek için öğrenci; anadal programındaki tüm derslerden başarılı olmalıdır, 4,00 üzerinden en az 3.00 Genel Not Ortalaması (GNO)’na sahip olmalıdır, anadal lisans programının ilgili sınıfındaki başarı sıralamasında, ilk %20’lik dilim içinde yer almalıdır. Başvurulan programın varsa özel koşullarını (Yabancı Dil Yeterliliği, Başarı Sıralaması Koşulu gibi.) sağlaması gerekmektedir. Çift Anadal Programına, anadal lisans öğreniminin en erken üçüncü, en geç beşinci yarıyıl başında başvurulabilir.