Sadece bir takımdan teklif geldi

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman tarafından kamp kadrosuna dahil edilmeyerek kadro dışı bırakılan ve satış listesine konan Ozan Tufan için resmi teklif Katar'dan geldi.

KATARLILAR DEVREDE

Özel bir televizyona konuşan Katar kulübü Al Gharafa'nın teknik direktörü Bülent Uygun, "Ozan Tufan transfer listemizdeki oyunculardan birisi. Kendisini kadroya katmak isteriz. Görüşmelerle ben ilgilenmiyorum. Yönetimimiz yürütüyor" dedi.

'Arda Turan, Sneijder, Volkan Şen veya Ozan Tufan'ı istiyorum'

Fenerbahçe yönetimi bu teklife sıcak baksa da Ozan Tufan'ın aklında İspanya olduğu ancak bu ülkeden henüz resmi bir teklifin gelmediği ifade ediliyor.

FENERBAHÇE 7.5 MİLYON EURO TALEP EDİYOR

Fenerbahçe'nin Ozan Tufan için kapıyı 8 milyon Euro'dan açtığı ve 7.5 milyona indiği belirtiliyor. Katar kulübü bu parayı verirse imzalar her an atılabilir.