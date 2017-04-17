Sadece bir gün kaldı! Savaşın ayak sesleri

Kuzey Kore ve ABD arasındaki gerilim zirve yaptı. ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence, Güney Kore’ye beklenmedik bir ziyaret gerçekleştirdi ve Pyongyang yönetimine sıra dışı bir yanıt verdi.

TÜM SEÇENEKLER MASADA

Güney ve Kuzey arasındaki ünlü Panmunjom köyüne giden Mike Pence, "Sabır dönemi sona erdi. Kuzey Kore için bütün seçenekler masada" dedi.

Kuzey Kore'nin ilk nükleer silah denemesinden bu yana yarım asır geçtiğine, ABD'nin bu dönemde stratejik sabır gösterdiğine dikkat çeken Pence, "Kuzey Kore'nin nükleer silah geliştirmeye yönelik izlediği pervasız yoldan ayrıldığını görmek istiyoruz. Ayrıca sürekli balistik füze kullanması ve test etmesi kabul edilemez" ifadelerini kullandı.

ABD GEMİLERİ YARIN ULAŞIYOR

Pyongyang yönetiminin üst üste gerçekleştirdiği füze denemelerinin ardından ABD ünlü uçak gemisi USS Carl Vinson ve beraberindeki savaş gemilerini bölgeye göndermişti. ABD filosu, yarın Kore Yarımadası’na ulaşmış olacak.