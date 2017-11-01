Sadece alanlar değil satanlar da şikayetçi

Petrol Ürünleri İşverenler Sendikası (PÜİS) Genel Başkanı İmran Okumuş, akaryakıt fiyatlarındaki artışın bayilerin zarar etmesine sebep olduğunu söyleyerek ''Akaryakıt bayilerinin kâr marjı oransal değil, maktudur. Dolayısıyla fiyat artışları akaryakıt bayilerinin finansman ve ödeme dengelerini alt üst etmektedir. Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde mevzuat uyarınca bayilerin en ufak bir yetkisi ve etkisi söz konusu değildir" dedi.

AKARYAKIT FİYATLARI NEDEN ZAMLANDI?

Akaryakıt fiyatlarının ham petrol ve işlenmiş ürün fiyatlarındaki değişimler ile dolar kurundaki artışa bağlı olarak değiştiğini belirten Okumuş, "Ülkemizde tüketilen akaryakıt ürünlerinin yaklaşık yüzde 90'ı ithal edilen ham petrolden üretilmekte veya nihai ürün olarak ithal edilmektedir. Sadece ham petrol fiyatına bakıp bir değerlendirme yapmak yanıltıcı olabilir. Ham petrol fiyatı artarken, benzin fiyatı düşebilir ya da ham petrol fiyatı düşerken, benzin fiyatı artabilir. Fiyat oluşumunda dağıtıcı ve bayi kâr marjı, fiyat artışlarında en az etkili olan iki unsurdur. Zira dağıtıcı ve bayi payı cüzi ve maktu rakamlardan oluşmaktadır" şeklinde konuştu.

AKARYAKIT BAYİLERİ DE ZAMLARDAN ŞİKAYETÇİ

Okumuş, fiyat artışlarının akaryakıt bayilerinin zarar etmesine neden olduğunu belirterek şöyle dedi;

"Benzinin litre fiyatı 3 lirayken, 20 bin litrelik tanker 60 bin liraya dolmaktadır. Benzinin litre fiyatı 5 liraya yükseldiğinde aynı tanker 100 bin liraya dolmaktadır. Bu durumda bayiler 40 bin lira ek sermaye bulmak durumundadır. Akaryakıt bayileri fiyat 3 lirayken de 5 lirayken de fiyat metodolojisi gereği aynı kazancı elde etmektedir. Çünkü akaryakıt bayilerinin kâr marjı oransal değil, maktudur. Dolayısıyla fiyat artışları akaryakıt bayilerinin finansman ve ödeme dengelerini alt üst etmektedir. Akaryakıt fiyatlarının belirlenmesinde mevzuat uyarınca bayilerin en ufak bir yetkisi ve dolayısıyla etkisi söz konusu değildir"