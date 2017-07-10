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Sadece 1 günde bağışıklığı güçlendiriyor!

Limon içerisinde yüklü C vitamini barındırmasından dolayı sağlığımız ve bağışıklık sistemi için oldukça faydalı bir yiyecek.

10 Temmuz 2017 Pazartesi 09:49
Sadece 1 günde bağışıklığı güçlendiriyor!

Bağışıklık sistemi sağlıklı bir şekilde yaşayabilmek için oldukça önemlidir. Bağışıklık sisteminin güçlü tutulması kişilerin çeşitli hastalılarla yakalanmasına engel olur.

Bağışıklık sisteminizi ayağınıza limon sürerek güçlendireceğinizin biliyor muydunuz? Bu yöntemi deneyenler grip ve soğuk algınlığı gibi enfeksiyonel hastalıklardan bir günde kurtulduklarını iddia ediyorlar. 

İşte bağışıklığı güçlendiren limon yöntemi…

Malzemeler 
Bir miktar kaya tuzu 
Bir adet limon 

Uygulanışı 

Limonu ortadan ikiye bölün. Üzerine bir miktar deniz tuzu ilave edin. Daha sonra topuk kısmından başlayarak ayağınızın her yerine dairesel hareketlerle tuzlanmış limonu sürün. Kaya tuzu biraz iri olduğundan ayaklarınızı tahriş etmeden ağır hareketlerle masajı uygulayın. 

Haber Tarihi: 10 Temmuz 2017 Pazartesi 09:49
  1. limon
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