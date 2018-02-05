Saddam'ın kızı konuştu!

Suudi Arabistanlı yayın organına telefonda mülakat veren Rağad Saddam Hüseyin, adının en çok aranan Iraklılar listesine alınmasını değerlendirdi.

Iraklı güvenlik güçleri Pazar günü yayınladığı bir listeyle DEAŞ, El Kaide ya da Saddam Hüseyin’e bağlı Baas Partisiyle ilintili en çok aranan 60 Iraklının adını açıkladı.

Rağad Saddam Hüseyin, telefon bağlantısında, daha önce medyada yer aldığı gibi Ürdün’de ikamet etmediğini söyledi.

En çok arananlar listesinde olduğundan haberdar olduğunu belirten Rağad Hüseyin, Ürdün’e teslim edildiğinde birden çok defa mikroskopla incelendiğini ve görüştüğü herkesin bilindiğini ifade etti.

Saddam Hüseyin’in 2003’teki ABD işgaliyle devrilmesinin ardından ülkede yönetimi İran destekli Şii unsurlar devralmıştı. Iraklı Şiilerin dini lideri Ali Sistani, ABD’den aldığı 200 milyon dolarlık ‘yardım’ karşılığında Amerikan askerlerine karşı savaşmanın haram olduğuna dair fetva verdiğini itiraf etmişti.

Saddam Hüseyin’in kızı ayrıca Bağdat Yönetimini eleştirerek ‘ülkeleri işgal altında muzdarip iken onların Rağad’dan başka dertleri kalmamış’ dedi.

Rağad Saddam Hüseyin, kendisine yönelik faaliyetleri eski Cumhurbaşkanının kızı ve beş çocuk annesi olarak bir saldırı telakki ettiğini ve bu adımı kınadığını belirtti.