Saddam'ın ekibi Türkiye ile işbirliğine hazır

Milat gazetesinin haberine göre; Baas Partisi'nin, önce insan, özgür düşünce, birlik ve beraberlik, özgürlük ve kurtuluş ve sosyal adalet hedeflerine öncelik verdiğini belirten Dr. Hudayr El-Mürşid'i “Irak'ın işgalinden sonra partimiz büyük zarar gördü. Parti'nin programları, politikaları ve başarılarıyla süren çalışmaları durduruldu. ABD ve yerli işbirlikçileri tarafından yurdumuzdan dışlandık, yasaklara maruz kaldık ve birçok üyemiz tutuklandı. Irak'ta Baas kadrolarının öldürülmesi bile bir dizi şer odaklarının hedeflerine ulaşmasını sağlayamadı. Bugün Baas Partisi resmi olarak 160.000 üyeye ulaşmıştır. Amerikalılar, İranlılar ve paralı maşaları bugün Irak'ı yönetme hedeflerine hala ulaşamadılar.

Irak hala bir bütün olarak yönetilemiyor. ABD işgaline ve İran'ın Saddam Hüseyin karşıtlığı sebebiyle yaptığı kirli tuzaklara ses çıkarmayan Arap ve bölge ülkeleri gelinen noktada Baas'ın yeniden iktidarına ne denli ihtiyaç olduğunu görmektedirler. ABD'nin paralı askeri olduğu açıkça bilinen DEAŞ terör örgütü ile Baas kadrolarına karşı yeni bir kirli ittifak kurulmuştur. Ancak Iraklıların direnişi mücahit İzzet İbrahim önderliğinde Cihad ve Kurtuluş Cephesi çatısı altında devam etmektedir. Mezhepçi yaklaşımlara karşı ise Irak'ın birlik ve beraberliği için mücadele vermekteyiz” dedi.

Irak terör örgütleri için “ideal” ülke oldu

Irak, Türkiye ve bölgenin ABD ve işbirlikçileri tarafından terörizmin etkisinde bırakıldığını belirten El-Mürşid'i, “Arap Baas Sosyalist Partisi ve Irak milli güçlerinin direniş hareketleri, ABD askeri işgalinden sonra ve doğrudan ABD ve müttefikleri karşısında ulusal direnişe mecbur bırakıldılar. 2011 yılı sonunda ABD, Irak'tan bu direnişe daha fazla direnemediği için çekildi.

Irak, büyük bir insanı ve maddi kayıplar yaşadı. ABD ve işbirlikçilerinin zulmü ile bastırılmış dışlama hissi, maddi kotalar, paspas altına itilmiş milli sorunlar, adaletsiz yargı, yaygın yolsuzluk ve güvenlik eksikliği Irak'ta devletin ve toplumun tüm yönleriyle İran ve ilişkili milislerin hakimiyetine girdi. Irak'ın mezhepçi İran ve işbirlikçileri tarafından yönetilmesi terörist güçlerin ülke ve bölge genelinde yayılmasına zemin oluşturdu. Irak'ın, Türkiye'nin ve bölgenin azılı terör örgütleri PKK, DAEŞ gibi terör örgütleri yönetim boşluğundan ve güvenlik zafiyetinden kaynaklı olarak büyüdüler. DAEŞ, ABD ve işbirlikçileri tarafından Irak'ta büyütülerek bölge kaos ve terörizmin etkisi altında bırakılmak istendi” dedi.

Irak'ta DEAŞ bahanesiyle Sünniler katlediliyor

Irak'ta, İran politikası ve bölgenin sorunları iki sebepten kaynaklanmaktadır diyen El-Mürşid'i, “Birincisi İran'ın, Irak'ta ve doğrudan doğruya siyasi partilere müdahale ediyor. Güvenlik ve istihbarat güçlerini kontrolünü milisleri aracılığıyla elinde tutuyor. Amerikalılar tarafından kurulan siyasi süreci İran hegemonyası ve tahakkümü altında emperyalist projelere aracılık ediyor. İran, Arap ülkelerinin geri kalanında dışarıda bıraktığı potansiyel bir güç olmak istiyor. İkincisi ise kendisine bağımlı bir Irak istiyor.

Dini inancı Şia mezhebine indirgemek istiyor. Toplumsal bir kast sistemi öngörüyor. Böylece Irak, Suriye, Lübnan ve Yemen'de başarılı bir İran hedefleniyor. Arap dünyasının batı bölgelerinde haydut bir saldırı şeklinde hâkim olmak isteyen Safevi akımı söz konusudur. Terörü kendi hedefleri için normal gören İran bölgedeki terörizm faaliyetlerinin altına imzasını atmaktadır. DEAŞ bahanesiyle Sünni direniş kırılmak isteniyor. Suriye ve Irak'ta Sünni direniş çeşitli gruplara ayrılarak topyekûn bir direniş gösterememektedir” dedi.

Musul'da Türkiye ile işbirliği olabilir

“60'tan fazla ülke ABD öncülüğünde, Musul'u işgal etme niyetinde. Bu işgal girişiminin adına “uluslararası koalisyon” adı vererek gizlemeye çalışıyorlar” diyen El-Mürşid'i , “DEAŞ, Musul'a ‘sizi kurtaracağız” bahanesiyle girdi. DAEŞ Musul'a 2 milyon Iraklının öldürüldüğü, soykırıma ve yıkıma maruz kaldığı bir dönemde girdi. DEAŞ'ın Musul'a nasıl/neden girdiği iyice tespit edilemeden Musul'un kurtarmak mümkün değildir. Kendi enerjisini kontrol eden, istikrarlı bir yönetim ve güvenlikli yaşam isteyen Musul halkına tahammül edemeyenlerin işi DEAŞ'ı bahane etmesine neden oldu.

Musul'da Irak direnişi ABD, İran ve yerli işbirlikçilerinin yanı sıra DEAŞ ile de mücadele ediyor. Bölgede kendi misyonunu benimseyen Türkiye'nin, Musul'daki rolü ise Suriye'de olduğu gibi Irak'ta da PKK, DEAŞ gibi terör örgütlerine karşı Irak direnişi ile birlikte olması gerekir. Irak kukla yönetimi ile birlikte olan hiç kimse Irak'ın yerli direnişini terörizmle yan yana getirerek kazanç sağlayamaz. Türkiye, Musul ve bölgesindeki terö örgütleri DEAŞ, PKK gibi oluşumlara karşı, Irak Cihad ve Kurtuluş Cephesine bağlı Nakşibendi dâhil direniş güçleri ile askeri, siyasi, medya ve maddi alanlarında işbirliği yapabilir” dedi.

Medya Irak'a karşı dürüst değil!

Baas Partisi olarak sahada silahlı çatışmaya, Irak'ın bölünmesine karşı olduklarını ve terörizme karşı Irak'ın bölgede kilit rol oynadığını bildiklerini belirten Mürşid'i “Baas Partisi siyasi eylemleri, yerel, bölgesel ve uluslararası alanda Irak'ın çıkarlarını savunmaktadır. Yeniden tam bağımsız Irak için kapsamlı ve nihai çözüm arayışını eşit zeminde aramaktadır. Irak'ta milli güçler, ABD'nin Siyonist projelerine ve bu projelere aracılık eden Safevî maşalarına karşı silahsız, çatışmadan uzak siyasi zeminde şerefli mücadele veriyor. Fakat bunu uluslararası ajanslar ve Arap dünyasının kandırılmış medyası görmemekte ısrarcı. Oysa şiddet ve karmaşa arasında kalan Iraklılar Baas'lı günleri özlemle aramaktadır” ifadelerini kullandı.

Karlov cinayetinin arkasında İran var

Irak ve Suriye'de istikrar sağlanmadığı sürece Karlov cinayeti benzeri saldırıların terörizm destekçileri tarafından her zaman yapılabileceğine dikkat çeken El-Mürşid'i “Ankara'da vurulan Rus Büyükelçisi Andrey Karlov cinayetinin arkasında Irak'ta katliam yapanlar var. Türkiye'nin Rusya ile Suriye ve Irak başta olmak üzere terörle mücadelesini kendi çıkarları için tehlikeli gören İran'ın olduğunu söylemek yeterli olacaktır. Zira İran ve ABD bölgede istikrar için Türkiye'nin olası bir işbirliği ile yerli direniş zaferinden korkuyor” dedi.

Baas'ın yeniden Irak inşası reçetesi

Irak'ta kesin çözüm için Baas Parti'sinin reçetesini açıklayan El-Mürşid'i, “1-Irak'ın İran işgali sona erdirmek ve silahlı milisleri tamamen bitirmek. 2- Kapsamlı bir siyasi süreç içinde değişim ve yeni bir geçiş hükümeti ile yeni anayasayı başlatmak. Sünnilerin dışlanmasına son vermek gerekiyor. 3- Irak'ın yeniden inşası için bir plan geliştirmesi gerekiyor. Baas, bunun hazırlığını yapmıştır” dedi.

Milat