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Saddam'ı devirip elleri ile teslim ettiler

The New York Times gazetesi, 'ABD ülkeyi kendisine teslim ettikten sonra İran, Irak'a hükmediyor' diye yazdı.

17 Temmuz 2017 Pazartesi 17:54
Saddam'ı devirip elleri ile teslim ettiler

The New York Times (NYT), ABD'nin 14 yıl önce işgal ettiği ve bu amaç uğruna 4 bin 500 Amerikan askerinin hayatını kaybettiği, 1 trilyon dolardan fazla paranın harcandığı Irak'ta İran'ın, ‘bağımlı bir devlet yaratma şansı' gördüğünü savundu.

"ABD 14 yıl önce Saddam Hüseyin'i devirmek için istila ettiği Irak'ı, yüzü batıya dönük ve demokratik bir Orta Doğu için mihenk taşı olarak gördü. Ve bu uğurda çok kan ve servet akıttı: 4 bin 500 Amerikan askeri öldü, 1 trilyon dolardan fazla para harcandı.

İlk günden beri İran farklı bir şey gördü: 1980'lerde acımasızca savaştığı Irak'ı bağımlı bir devlet yapma şansı. Eğer bu savaş başarılı olursa, Irak bir daha asla tehdit oluşturmayacaktı. Ve bölgede İran etkisini yaymak için bir sıçrama tahtası görevini görecekti.

Bu mücadelede İran kazandı, ABD kaybetti."

Geçen 3 sene boyunca Amerikalıların Irak'ta IŞİD'le savaşa odaklandığını hatırlatan NYT, 5 binden fazla askerin ülkeye dönerek örgütü Musul'dan temizlemek için yardım ettiğini belirtti:

"Fakat İran hiçbir zaman görevini unutmadı: Irak'ın askeri olarak bir daha kendisini asla tehlikeye atamayacak şekilde komşusuna hakim olmak ve Tahran'dan Akdeniz'e koridoru etkili bir biçimde kontrol etmek için (Irak'ı) kullanmak."

Irak'ın, İran'ın ‘genişleme projesinin' sadece bir kısmını oluşturduğunu savunan NYT, Lübnan, Suriye, Yemen, Afganistan ve bölge boyunca etkisini genişletmek için sert ve yumuşak güç kullandığını dile getirdi.

 

Haber Tarihi: 17 Temmuz 2017 Pazartesi 17:54
  1. ABD
  2. İRAN
  3. IRAK
  4. IRAK SAVAŞI
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