Saddam Hüseyin'i sorgulayan CIA ajanı John Nixon'ten olay sözler

2003 yılında yakalanan Saddam Hüseyin'i sorgulama görevi kendisine verilen John Nixon olay itiraflarda bulundu. Saddam Hüseyin'i sorgulamanın gurur verici olduğunu dile getiren Nixon "Bush'tansa Saddam'la vakit geçirmeyi tercih edeceğini" söyledi.

Saddam Hüseyin 2003 yılında yakalandığında, ABD'nin Merkezi İstihbarat Teşkilatı (CIA), yakalanan kişinin gerçekten Irak'ın eski lideri olup olmadığına karar verecek ve onu sorgulayacak bir kişiye ihtiyaç duyuyordu. O kişi John Nixon'du. Nixon Saddam'ı sorguladığı günleri bir kitapla anlattı. Kitaptaki bazı bölümler hayli dikkat çekici itiraflar içeriyor.

EN KARİZMATİK İNSANDI

"Başkanı sorgulamak: Saddam Hüseyin'in sorgusu" adlı kitapta Nixon Saddam için şu ifadeleri kullandı;

-"Gördüğüm en karizmatik insanlardan biriydi. İstediği zaman etkileyici, hoş, komik ve nazik olabiliyordu. Ama bazen de çok daha karanlık yüzünü gösteriyordu: Kaba, kibirli, edepsiz ve kötü kalpli - hatta sinirlendiği zaman korkunç. Sorgularımda iki veya üç kere bu kötü yüzünü gördüm".

(Yakalanmasının ardından Saddam Hüseyin)



Saddam Hüseyin küçük izbe bir odada katlabilir bir sandalye üzerinde sorgulanmış. Odada Saddam'ı sorgulayan Nixon'un dışında yalnızca bir yalan makinesi operatörü ve bir tercüman bulunuyordu.

Nixon Saddam Hüseyin'i anlattığı kitabında onun kişiliğiyle ilgili 'narsist' tanımlamasını yapıyor ve şunları anlatıyor

-"Benimle konuşarak bir etkileşimde bulunmak hoşuna gitmişti. Aylardır saklanıyordu ve kimseyle diyalog kurma imkanı olmamıştı. Çok şüpheciydi, gördüğüm en şüpheci insanlardan biriydi. Kendisine sorduğum her soruya karşılık bana bir soru soruyordu."

SADDAM'IN NÜKLEER SİLAH SORGUSU

Nixon'un kitapta aktardığını göre Beyaz Saray yönetiminin Saddam'ın sorgusundan bilmek istediği tek şey kitle imha ve nükleer silahları olup olmadığıydı. Sorgu sonunda CIA ajanı ABD'nin Irak'ı işgaline gerekçe olarak gösterdiği nükleer silahların olmadığı kanaatine varmış.