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Saddam dönemine ait parasını faiziyle geri aldı

Irak devleti, devrik lider Saddam Hüseyin dönemine ait BM tarafından el konulan 131 milyon dolarını 6 yıllık faiziyle geri aldı.

04 Ağustos 2017 Cuma 16:26
Saddam dönemine ait parasını faiziyle geri aldı

Badğat hükümetinin, devrik lider Saddam Hüseyin döneminden kalan "petrol karşılığında gıda ve ilaç" programı kapsamında ödenmeyen 131 milyon dolarını Birleşmiş Milletler'den (BM) geri aldığı bildirildi.

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ahmed Cemal tarafından yapılan yazılı açıklamada, "BM tarafından el konulan 131 milyon doları 6 yıllık faiziyle birlikte geri alabildik." denildi.

Açıklamada, hükümetin vermiş olduğu uzun uğraşlar ve BM Genel Sekreterliğiyle yapılan görüşmeler sonucu paranın geri alınabildiği ifade edildi.

Devrik lider Saddam Hüseyin'in 2 Ağustos 1990'da Kuveyt'i işgal etmesinin ardından uluslararası toplumun talebi üzerine BM tarafından Irak'a ambargo uygulanmaya başlanmıştı. Ambargonun uygulamaya konulmasından sonra BM Güvenlik Konseyi, Irak'ın belirli bir miktarda petrol ihracatına izin vererek, karşılığında gıda ve ilaç almasına olanak tanıyordu.

Haber Tarihi: 04 Ağustos 2017 Cuma 16:26
  1. SADDAM
  2. Saddam Hüseyin
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