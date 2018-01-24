Sadakataşı’ndan Suriye’ye1milyon TL’lik İnsani Yardım

Dernek İdlib’e göç etmişon binlercemuhacir için insani yardım, gıda ve kışlık malzeme içeren yaklaşık 1 milyon TL değerinde iki tırla bölgede yaşanan insanlık dramı karşısında Suriyeli mazlumların ihtiyacını karşılayacak

Suriye’de kış şartlarının ağırlaşması ve çatışmaların yoğunlaşması ile beraber büyük bir göç dalgası başladı. Hama, Halep’ten İdlib’e yaklaşık 300 bin kişi göç etmiş durumda, Suriye halkının yaşadığı bu zor günlerde Sadakataşı Derneği Suriye’de başlatmış olduğu kış yardımları kapsamında bölgeye ilk olarak 12186 çift ayakkabı, 1000 ailenin bir aylık ihtiyacını karşılayacak gıda paketi ve yüzlerce soba dağıtımı gerçekleştirmişti.

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal Bölgeye gönderilen tırlarla ilgili yaptığı açıklamada;

Bölgede iç savaşın başladığı dönemden bu yana aralıksız çalışmalar sürdürüyoruz. Soğuk havaların bastırması ve son dönemde yaşanan çatışmalar sebebi ile bölgede büyük bir göç dalgası oluştu. İdlib bölgesine gelmiş muhacir kardeşlerimiz için yaklaşık 1 milyon TL değerinde ki insani yardım, gıda ve kışlık malzeme içeren 2 tırı bölgeye gönderdik. Bir yandan savaşla bir yandan kış mevsimiyle bir yandan da açlıkla boğuşan Suriye halkının zor günlerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

Sadakataşı Derneği’nin başlatmış olduğu Suriye yardımları kampanyasına destek olmak için banka hesap numaralarına, www.sadakatasi.org.tr web adresinden ulaşabilir. Ayrıca tüm operatörlerden Suriye yazarak 2989'a SMS göndererek 5 TL destekte bulunabilir. Ayrıntılı bilgi için 0216 614 04 61 numaralı telefon ile dernek yetkililerine ulaşılabilir.