Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Sadakataşı’ndan Suriye’ye1milyon TL’lik İnsani Yardım

Sadakataşı Derneği Suriye’nin İdlib bölgesinde dağıtılması için gıda, giyim, battaniye, atkı ve bere yüklü 2 tır malzemeyi bölgeye gönderdi.

24 Ocak 2018 Çarşamba 19:52
Sadakataşı’ndan Suriye’ye1milyon TL’lik İnsani Yardım

Dernek İdlib’e göç etmişon binlercemuhacir için insani yardım, gıda ve kışlık malzeme içeren yaklaşık 1 milyon TL değerinde iki tırla bölgede yaşanan insanlık dramı karşısında Suriyeli mazlumların ihtiyacını karşılayacak

Suriye’de kış şartlarının ağırlaşması ve çatışmaların yoğunlaşması ile beraber büyük bir göç dalgası başladı. Hama, Halep’ten İdlib’e yaklaşık 300 bin kişi göç etmiş durumda, Suriye halkının yaşadığı bu zor günlerde Sadakataşı Derneği Suriye’de başlatmış olduğu kış yardımları kapsamında bölgeye ilk olarak 12186 çift ayakkabı, 1000 ailenin bir aylık ihtiyacını karşılayacak gıda paketi ve yüzlerce soba dağıtımı gerçekleştirmişti.

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal Bölgeye gönderilen tırlarla ilgili yaptığı açıklamada;

Bölgede iç savaşın başladığı dönemden bu yana aralıksız çalışmalar sürdürüyoruz. Soğuk havaların bastırması ve son dönemde yaşanan çatışmalar sebebi ile bölgede büyük bir göç dalgası oluştu. İdlib bölgesine gelmiş muhacir kardeşlerimiz için yaklaşık 1 milyon TL değerinde ki insani yardım, gıda ve kışlık malzeme içeren 2 tırı bölgeye gönderdik. Bir yandan savaşla bir yandan kış mevsimiyle bir yandan da açlıkla boğuşan Suriye halkının zor günlerinde yanlarında olmaya devam edeceğiz.' ifadelerini kullandı.

Sadakataşı Derneği’nin başlatmış olduğu Suriye yardımları kampanyasına destek olmak için banka hesap numaralarına, www.sadakatasi.org.tr web adresinden ulaşabilir. Ayrıca tüm operatörlerden Suriye yazarak 2989'a SMS göndererek 5 TL destekte bulunabilir. Ayrıntılı bilgi için 0216 614 04 61 numaralı telefon ile dernek yetkililerine ulaşılabilir.

Haber Tarihi: 24 Ocak 2018 Çarşamba 19:52
  1. Sadakataşı Derneği
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Samsung batarya ömrünü uzatmanın yolunu açıkladı
    1. Samsung batarya ömrünü uzatmanın..
    2. Süzme yoğurt, normal yoğurttan daha..
    3. Borsa İstanbul'da tüm zamanlar en..
    4. 'Şehit olan 2 askerimizin naaşına..
    5. Merkel Trump'ı hedef aldı
    6. 'Zeytin Dalı'na dil uzatan HDP'liler..
    7. “Kudüs, İslam medeniyetinin en önemli..
    8. Sadakataşı’ndan Suriye’ye1milyon..
    9. Galatasaray'da flaş gelişme
    10. Kale üniversite binası yeni döneme..
    11. Başkan Çelik’ten Pazarcılara müjdeli..
    12. Fırat Üniversitesi, Barışı tesis etmek..
    13. Ümraniye YEDAM’ın açılması için..
    14. Başkanlar Meram’da buluştu
    15. Savaşın çocukları ekmekyerine önce..
    16. Güvenlik kameralarını devre dışı..
    17. Bahçeli: Kızıl Elma pazardaki elma...
    18. Başkan Kılıç eski ve yeni dönem meclis..
    19. Katliam devam ediyor... Katil..
    20. Görkemli Sokak Parkı ve Diyar Prestij..
    PKK işte böyle rezil oldu! Kendi kendini...
    PKK işte böyle rezil oldu! Kendi kendini...
    Bomba açıklama: Türkiye ABD'ye darbe vurdu!
    Bomba açıklama: Türkiye ABD'ye darbe vurdu!
    Şehitlere sessiz kalan oyuncu, ABD için üzüldü!
    Şehitlere sessiz kalan oyuncu, ABD için üzüldü!
    TSK'dan balistik füze denemesi! Bölge uçuşa kapatıldı
    TSK'dan balistik füze denemesi! Bölge uçuşa kapatıldı
    Flaş Afrin açıklaması! Türk ve ABD ordusu karşı karşıya...
    Flaş Afrin açıklaması! Türk ve ABD ordusu karşı karşıya...

    Günün Karikatürü

    Yeni Akit Gazetesi - Günün Karikatürü 24.01.2018
    Polisleri tehdit etmişti, sarhoş kadın doktora şok!
    Polisleri tehdit etmişti, sarhoş kadın doktora şok!
    ABD'yi dumura uğrattı! Saniyeler içinde...
    ABD'yi dumura uğrattı! Saniyeler içinde...