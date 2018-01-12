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Sadakataşı’ndan Suriye’ye 12186 çift ayakkabı yardımı

Sadakataşı Derneği Suriye’de kış yardımları kapsamında ihtiyaç sahibi insanlara patik ayakkabı dağıtımı gerçekleştirdi.

12 Ocak 2018 Cuma 18:33
Sadakataşı’ndan Suriye’ye 12186 çift ayakkabı yardımı

Onlar üşürse içimiz yanar hissi ile kış çalışmalarını başlatan Sadakataşı Derneği Suriye’nin birçok bölgesinde 12.186 çift patik ayakkabıyı ihtiyaç sahiplerine dağıtımını gerçekleştirdi.

Suriye’de kış şartlarının ağırlaşması veçatışmaların tekrardan yoğunlaşması ile beraber büyük bir göç dalgası başladı. Hama’dan İdlib’e 150 bin kişi göç etmiş durumda, kırsaldan kentlere göç devam ediyor. Suriye halkının yaşadığı zor günlerde Sadakataşı Derneği’nin Suriye’de başlatmış olduğu yardım çalışmalarının ilk etabı yapılan ayakkabı dağıtımları ile gerçekleştirildi.

Bölgede iç savaşın başladığı dönemden bu yana aralıksız çalışmalar sürdüren Sadakataşı Derneği bugüne kadar gıda dağıtımları, çadır kent, giyecek dağıtımları, kış yardımları, ilaç yardımları, kurban kesim ve dağıtımları, kalkınma projeleri gibi birçok projeye imza atarak yüzbinlerce Suriyeliye yardımda bulundu.

Haber Tarihi: 12 Ocak 2018 Cuma 18:33
  1. Sadakataşı Derneği
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