Sadakataşı’ndan Suriyeli 1000 aileye gıda paketi

Suriye’nin Hama ve İdlib bölgesinde yaşanan çatışmalar sebebi ile bölgede büyük bir göç yaşanıyor. Sadakataşı Derneği yaşanan bu göç ve insanlık dramı karşısında bin aileye gerçekleştirdiği gıda yardımları ile bölge halkına yardımda bulundu.

Suriye’de kış şartlarının ağırlaşması ve çatışmaların yoğunlaşması ile beraber büyük bir göç dalgası başladı. Hama’dan İdlib’e 200 bin kişi göç etmiş durumda, kırsaldan kentlere göç devam ediyor. Suriye halkının yaşadığı zor günlerde Sadakataşı Derneği’nin Suriye’de başlatmış olduğu yardım çalışmalarının ilk etabını geçtiğimiz hafta 12.186 çift ayakkabı dağıtımı yaparak gerçekleştirmişti.

Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal yaptığı açıklamada;

Bölgede iç savaşın başladığı dönemden bu yana aralıksız çalışmalar sürdürüyoruz. Bizler ümmettin derdine bir nebze de olsa merhem olmaya çalışıyoruz. Bugün de Esed kuşatmasındaki İdlib bölgesine bin aileye gıda desteğinde bulunduk. Bir yandan savaşla bir yandan kış mevsimiyle bir yandan da açlıkla karşı karşıya olan Suriye halkının zor günlerinde yanlarında olacağız' ifadelerini kullandı.

Sadakataşı Derneği’nin başlatmış olduğu Suriye yardımları kampanyasına destek olmak için banka hesap numaralarına, www.sadakatasi.org.tr web adresinden ulaşabilir. Ayrıca tüm operatörlerden Suriye yazarak 2989'a SMS göndererek 5 TL destekte bulunabilir. Ayrıntılı bilgi için 0216 614 04 61 numaralı telefon ile dernek yetkililerine ulaşılabilir.