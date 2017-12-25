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Sadakataşı’ndan Kudüs’e Kışlık Battaniye Dağıtımı

Sadakataşı Derneğiİsrail işgali altında bulunan Kudüs için başlattığı kış çalışmaları kapsamında yüzlerce kişiye kışlık battaniye dağıtımı gerçekleştirdi.

25 Aralık 2017 Pazartesi 16:02
Sadakataşı’ndan Kudüs’e Kışlık Battaniye Dağıtımı

Ortadoğu’da yer almasına rağmen kış aylarının soğuk geçtiği Kudüs’te Sadakataşı Derneği tarafındanbaşlatılan kış kampanyası kapsamında ihtiyaç sahibiyüzlerce kişiye battaniye dağıtımı gerçekleştirildi.

 İsrail’in işgali altında yaşayan Kudüslüler, İsrail güvenlik güçleri ve fanatik Yahudilerin saldırılarına maruz kalıyorlar. İsrail askerleri tarafından tutuklanan binlerce insan bulunuyor. Yaşamın her alanında zorluklarla mücadele eden,iş olanaklarının kısıtlı olduğu ve ekonomik olumsuzluklar ile yaşayan bölge halkı için Sadakataşı Derneğiyardımlarını aralıksız devam ettirecek. Dernek Kudüs için bot, mont, battaniye, soba, atkı, bere, eldiven öncelikli yardım malzemeleri olarak belirledi.

Sadakataşı Derneği’nden yapılan açıklamada Gazze ile başlatılan yurtdışıkış çalışmaları Kudüs ile devam ediyor.Türkiye’nin dört bir yanında, Balkanlar, Suriye, Gazze, Kudüs ve Lübnan’da kış yardım çalışmaları ihtiyaç sahiplerine aralıksız devam edecek denildi.

Haber Tarihi: 25 Aralık 2017 Pazartesi 16:02
  1. Sadakataşı Derneği

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