Sadakataşı'ndan Halepli kardeşlerimize yardımlar devam ediyor

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Tahliye sürecinden bugüne kadar Sadakataşı Derneği’nin bölgeye göndermiş olduğu yardımlar 100 tırı aştı. Bu yardımların içerisinde özellikle barınma ihtiyacını karşılayacak olan çadırlar, çadır içerisindeki yaşam malzemeleri, gıda, battaniye, kışlık kıyafetler gibi yardımlar ulaştırıldı.

Son olarak Harem’den Halep’e Yardım Seferberliği kapsamında Üsküdar Belediyesi ve Sadakataşı Derneği olarak bölgeye 10 tırdan oluşan yardım malzemelerini ulaştırdık. İçerisinde; soba, halı, muhtelif giyim, gıda kolisi, hijyen kolisi, süt, ayakkabı, un, bebe bisküvisi, battaniye, yatak ve tekerlekli sandalye bulunan yardım malzemeleri bizzat Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal ve Üsküdar Belediye Başkan Yardımcısı Serdar Güleç birlikte yardım malzemelerinin dağıtımına iştirak ettiler. Halepten gelen mültecilerin yaşadığıİdlib şehir merkezi Darte İzze kasabası ve İdlib kırsalındaki Kemmune Mülteci Kampında dağıtımlar gerçekleştirildi.

Sadakataşı Derneği olarak Halepli kardeşlerimizin yanında olmaya devam ediyoruz. Kış aylarının bu zor günlerinde yardımlarımızı ihtiyaç sahiplerine ulaştırıyoruz. Bu yardım kampanyasına katkıda bulunmak için ‘Halep’ yazıp 2989’a SMS gönderebilir, 0216 614 04 61 dernek merkezi irtibat numarasıüzerinden iletişime geçebilir ya da bagis.sadakatasi.org.tr web adresinden bağışlarınızı ulaştırabilirsiniz.