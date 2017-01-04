Sadakataşı Derneği yardımeli olmaya devam ediyor

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Yıl boyunca özellikle Afrika ve Asya kıtalarında temiz su imkânının kısıtlı olduğu bölgelerde bağışçıların destekleriyle yeni su kuyuları açtırmaya devam ediyoruz.

203 HİSSE ADAK, AKİKA VE ŞÜKÜR KURBANI

Ülkemiz dâhil olmak üzere 26 ülkede yürütülen kurban organizasyonları kapsamında 39.dönem Nepal’de ve 40.dönem Ruanda’da toplam 203 hisse adak, akika, şükür kurbanı kesilerek ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı. Adak, akika, şükür kurbanı organizasyonlarımız aralıksız devam edecek.

BURKİNA FASO’DA SUAT ŞAHMETE CAMİİ

Bölge Müslümanlarının arasındaki kardeşliği güçlendirme amacı ile inşa edilecek olan Burkina Faso Suat Şahmete Ölmez Camii temeli atıldı.

HALEP İÇİ ACİL YARDIMLAR

Yoğun saldırı ve muhasara altındaki Halep içerisinde tüm zorluklara rağmen içerisinde; pirinç, mercimek, tahin, tuz, humus, bezelye, ton balığı ve sıvı yağ bulunan acil yardım dağıtımları ihtiyaç sahiplerine ulaştırıldı.

HALEP’E YOL AÇIN KONVOYUNA KATILDIK

Suriye'de Esed rejimi ve rejim yanlısı yabancı terörist grupların kuşatmasındaki Halep'in doğusundan tahliye edilerek İdlib'e getirilen sivillere içerisinde bakliyat, gıda kolisi, un, kışlık yetişkin-kışlık çocuk giyeceği, battaniye, süt ve bebe bisküvisi bulunan 30 tır yardım ulaştırıldı.