Sadakataşı Derneği Vietnam’da Ramazan Çalışmaları Gerçekleştirdi

Vietnam’ın An Giang bölgesinde Sadakataşı Derneği & TİKA işbirliğiyle inşa edilecek olan İslami Eğitim Merkezi ikinci etabı temel atma töreni düzenlendi.

Müslümanların azınlık olduğu Vietnam'da ihtiyaç sahiplerine yönelik çalışmalar kapsamında 200 aileye kumanya dağıtımı ve 600 kişilik iftar verildi.

Kumanya dağıtımının ardından Cuma selamlığında yetim ve çocuklara bayramlık harçlık hediye edildi.

Sadakataşı Derneği Başkanı Kemal Özdal, yaptığı açıklamada, "Kardeşim Orucunu Açtın mı?" sloganıyla başlattıkları kampanyayla mazlumların yanında olduklarını söyledi.

Paylaşma ayıyla birlikte farklı coğrafyalarda çalışmalara devam ettiklerini belirten Özdal, "Vietnam’da Ramazan faaliyetlerini sürdürüyoruz. Derneğimiz TİKA işbirliğiyle İslami Eğitim Merkezi ikinci etabı temelini attık.” dedi.

Vietnam’ın An Giang bölgesinde yapılan çalışmalar içerisinde kumanya dağıtımı ve iftar verildiğini kaydeden Özdal, "600 kişilik iftar organizasyonu gerçekleştirdik ve 200 aileye kumanya dağıtıldı." ifadelerini kullandı.

“Kardeşim Orucunu Açtın mı?” sloganıyla “Bu Ramazan’da kimlerin iftar açıp açmayacağını dert edip Ramazan sevincini birlikte yaşamaya gayret edeceğiz.” Diyerek yardım çağrısında bulunan Sadakataşı Derneği, bu yıl kumanya bedelini 85 TL olarak belirledi.

Ayrıca Sadakataşı Derneği’ne 2989 kısa mesaj hattından İFTAR yazıp sms göndererek iftar sofralarına katkıda bulunabilirsiniz. bagis.sadakatasi.org.tr sitesinden online bağış yapabilir ve derneğin 0216 614 04 61 numaralı irtibat telefonundan zekat, sadaka ve fitre bağışlarınızı gerçekleştirebilirsiniz.