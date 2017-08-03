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Sadakataşı Derneği Kurban hazırlıklarını tamamladı

Sadakataşı Derneği, 2017 Kurban Organizasyonu çerçevesinde vekâlet yöntemiyle kurban bağış, kesim ve dağıtım çalışmaları için tüm hazırlıklarını tamamladı. Başta Türkiye olmak üzere Afrika'dan Asya'ya, Ortadoğu’dan Balkanlara, Orta Asya’dan Kafkasya’ya 27 ülkede ''Kardeşinin Payını Ayırdın mı?'' diyerek kampanyayı başlatan Sadakataşı Derneği; "Bu bayram da kardeşlerimizin payını unutmayalım. Siz paylaşın, biz ulaştıralım" çağrısıyla kurban sevinciyle iyilik sofrasında buluşmaya davet ediyor.

03 Ağustos 2017 Perşembe 15:20
Sadakataşı Derneği Kurban hazırlıklarını tamamladı

Sadakataşı Derneği, kurbanın bir ibadet olduğu bilinciyle İslami kural ve usullere riayet ederek yaptığı hazırlık çalışması sonucunda kurban kesilecek ülke ve bölgelerin ekonomik ve sosyal şartlarına uygun olarak dört ayrı kategoride kurban bedeli belirledi.

2017 yılı Kurban Bayramı Kampanyası kapsamında 1 hisse kurban bedeli

1.Bölge için 400 TL

2. Bölge için 600 TL

3. Bölge için 850 TL

4. Bölge için 1.250 TL olacağını açıkladı.

Kurban organizasyonu münasebetiyle dernek adına bölgelere gidecek Sadakataşı Kurban Ekipleri bir dizi proje açılışları ve temel atma programları gerçekleştirecek.

  • Temeli atılacak projeler

Burkina Faso Nihat Albayrak Sağlık Merkezi

Tanzanya Musab Bin Umeyr Camii

  • Açılışı yapılacak projeler

Burkina Faso Hacı Ümmehani Filik Camii

Sri Lanka Osmanlı Okulu

ve birçok bölgede su kuyuları açılışları gerçekleşecek.

Bağışçılar, en kolay ve hızlı yoldan bağışlarını yapabilmesi için kampanya süresince aşağıdaki başvuru ve ödeme yöntemlerinden birini kullanabilir:

Telebağış: +90 (216) 614 04 61 nolu telefonunu aradığınızda Dernek görevlisi, size en uygun ödeme yöntemi konusunda yardımcı olacaktır.

Banka Havalesi: Sadakataşı Derneği web sayfasında (bagis.sadakatasi.org.tr) bulunan banka hesapları veya posta çeki hesaplarına bağış bedeli yatırılarak kampanyaya katılmak mümkündür.

Sadakataşı Kurban Organizasyonunu Nasıl Gerçekleştiriyor:

Vekaletini Sadakataşı Derneği’ne vermek isteyen bağışçılarımız banka, online bağış veya nakit olarak derneğe ulaştırır.

Aralıksız olarak her yıl gerçekleştirilen Kurban Bayramı ve 12 ay boyunca düzenlenen Adak, Akika, Şükür Kurbanı projeleri sonucunda, çalışma gerçekleştirilen ülkelerdeki tecrübe ve birikimle, özenle seçilen kurbanlar İslami usûl ve kurallara uygun şekilde kesilir.

Bölge halkı ile bayramlaşmanın ardından kesilerek pay edilen kurban hisseleri daha önceden belirlenmiş olan muhtaç bölge halkına dağıtılır.

Kurban hissesinin vekaletini Sadakataşı Derneği’ne teslim eden her hisse sahibine, kurbanının hangi ülkede kesildiğine ve dağıtıldığına dair bilgilendirme SMS’i gönderilir.

 

 

 

 

Haber Tarihi: 03 Ağustos 2017 Perşembe 15:20
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