Sadakataşı Derneği Dini Bilgiler Eğitim Seti Dağıtımları’nı gerçekleştirdi

Birçok önemli bölgede Ramazan yardımlarını sürdüren Sadakataşı Derneği, bu yıl ‘Kardeşim Orucunu Açtın mı?’ sloganıyla yola çıkarak dünya üzerindeki mazlumlara umut olmaya devam ediyor.

Sadakataşı Derneği Ramazan yardımlarının yanı sıra Dini Bilgiler Eğitim Seti Dağıtımları’nı gerçekleştiriyor. 3 kıta 11 ülkede bu çalışmayı devam ettiren dernek, bu projeyle dini eğitim konusunda kaynak sıkıntısı çeken Müslüman kardeşlerine destek oluyor.

Dernek Ulaşılan ülkelerin yerel dillerine göre hazırlanan , Kur’an-ı Kerim ve meali, Siyer-i Nebi (Peygamberimizin hayatı) ve İslam İlmihali’nden oluşan Dini Bilgiler Eğitim Setleri bu Ramazan’da Sri Lanka’da Mawanella ve Puttalan Kız Arapça Eğitim Merkezi’nde, Kenya’da Nairobi, Garissa, İsiolo, Mombasa ve Kakamega bölgelerinde, Burkino Faso’da Ouagadougou bölgesinde ,ve Nepal’de Bara bölgesinde dağıttı.

‘Hikmetli Bilgi Kıymetli Hediye’ sloganıyla Dini Bilgiler Eğitim Seti Projesi’ne devam eden Sadakataşı Derneği’ne 2989 kısa mesaj hattından İLMİHAL yazp sms göndererek bu projeye destek olabilirsiniz.

bagis.sadakatasi.org.tr sitesinden online bağış yapabilir veya derneğin 0216 614 04 61 numaralı irtibat telefonunu arayarak dini bilgiler eğitim seti bağışlarınızı gerçekleştirebilirsiniz.⁠⁠⁠⁠