İMSAK03:23GÜNEŞ05:25ÖĞLE13:12
İKİNDİ17:11AKŞAM20:47YATSI22:38
İstanbulOruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi size de farz kılındı.
Hoşgeldin Ya Şehr-i Ramazan
İstanbul Silüeti
Namaz Vakitleri WhatsApp: 0553 313 94 23

Sadakataşı Derneği Burkina Faso’da Ramazan Çalışmaları Gerçekleştirdi

Sadakataşı Derneği, Ramazan Ayı’nın başlamasıyla birlikte farklı coğrafyalarda Ramazan çalışmalarına devam ediyor.

20 Haziran 2017 Salı 22:13
Sadakataşı Derneği Burkina Faso’da Ramazan Çalışmaları Gerçekleştirdi

Burkina Faso’nun başkente uzaklığı 180 km olan ve 1200 kişinin yaşadığı Pogoro Köyü’nde Suat Şahmete Ölmez Camii açılışı bölgeye giden dernek ekibi ve bölge halkı ile birlikte gerçekleştirildi. Ayrıca başkente yakın bir bölgede dernek tarafından Hacı Ümmehani Filik Camii temeli atıldı.

Başkent Ouagadougou’da ihtiyaç sahiplerine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; 238 kumanya dağıtım ve 333 kişilik iftar verildi. Ayrıca bayramın yaklaşmasıyla birlikte 75 çocuğa bayramlık hediye edildi.

Temel eğitim sıkıntısının yoğun olarak yaşandığı bölgede yaşayan çocuklar için 800 adet Kuran ve Temel Dini Bilgiler Eğitim Seti  Ak Parti Kadın Kolları sponsorluğunda dağıtıldı.

“Kardeşim Orucunu Açtın mı?” sloganıyla “Bu Ramazan’da kimlerin iftar açıp açmayacağını dert edip Ramazan sevincini birlikte yaşamaya gayret edeceğiz.” Diyerek yardım çağrısında bulunan Sadakataşı Derneği, bu yıl kumanya bedelini 85 TL olarak belirledi.

Ayrıca Sadakataşı Derneği’ne 2989 kısa mesaj hattından İFTAR yazıp sms göndererek iftar sofralarına katkıda bulunabilirsiniz. bagis.sadakatasi.org.tr sitesinden online bağış yapabilir ve derneğin 0216 614 04 61 numaralı  irtibat telefonundan zekat, sadaka ve fitre bağışlarınızı gerçekleştirebilirsiniz.

 

Haber Tarihi: 20 Haziran 2017 Salı 22:13
  1. Sadakataşı Derneği
    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Ve Maicon resmen Galatasaray'da
    1. Ve Maicon resmen Galatasaray'da
    2. Beşiktaş,Osmanlıspor ile görüşmelere..
    3. Akın İpek'in annesi: Gülen bir..
    4. İran'a şok! ABD'den sonra bir ülke..
    5. Doğu Türkistan'nın son durumunu anlattı
    6. İngilizler Fransız olmak istiyor!
    7. Türkiye Tel Rıfat'a askeri birlik..
    8. Kurtulmuş'tan Kongo'da anlamlı mesaj
    9. Fenerbahçe'den Aboubakar bombası!
    10. Süper Lig ekibi Selçuk Şahin'i..
    11. Ümraniye'de taksi durağına silahlı..
    12. 60 Ordu mensubu Taliban'a katıldı
    13. Adalet kayıtsız şartsız CHP'nin..
    14. Katar eski başbakanından Türkiye..
    15. Sunucu kendisini taciz eden İranlı'ya..
    16. Trabzonspor, Edin Visca'ya karşılık 8..
    17. PKK elebaşı Suud gazetesine konuştu
    18. ABD'den Katar açıklaması: Şaşırdık
    19. Bayram alışverişi yapanlara silahlı..
    20. Katar'dan flaş açıklama: Türkiye ile B..
    Köksal Toptan'a kritik görev!
    Köksal Toptan'a kritik görev!
    15 bin kibritin üstünde stres çarkını döndürdü!
    15 bin kibritin üstünde stres çarkını döndürdü!
    İsimsizler'e 'Yazıcıoğlu' sahnesi damga vurdu!
    İsimsizler'e 'Yazıcıoğlu' sahnesi damga vurdu!
    O ilimizde FETÖ'nün hazinesi ortaya çıktı!
    O ilimizde FETÖ'nün hazinesi ortaya çıktı!