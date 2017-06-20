Sadakataşı Derneği Burkina Faso’da Ramazan Çalışmaları Gerçekleştirdi

Burkina Faso’nun başkente uzaklığı 180 km olan ve 1200 kişinin yaşadığı Pogoro Köyü’nde Suat Şahmete Ölmez Camii açılışı bölgeye giden dernek ekibi ve bölge halkı ile birlikte gerçekleştirildi. Ayrıca başkente yakın bir bölgede dernek tarafından Hacı Ümmehani Filik Camii temeli atıldı.

Başkent Ouagadougou’da ihtiyaç sahiplerine yönelik yapılan çalışmalar kapsamında; 238 kumanya dağıtım ve 333 kişilik iftar verildi. Ayrıca bayramın yaklaşmasıyla birlikte 75 çocuğa bayramlık hediye edildi.

Temel eğitim sıkıntısının yoğun olarak yaşandığı bölgede yaşayan çocuklar için 800 adet Kuran ve Temel Dini Bilgiler Eğitim Seti Ak Parti Kadın Kolları sponsorluğunda dağıtıldı.

“Kardeşim Orucunu Açtın mı?” sloganıyla “Bu Ramazan’da kimlerin iftar açıp açmayacağını dert edip Ramazan sevincini birlikte yaşamaya gayret edeceğiz.” Diyerek yardım çağrısında bulunan Sadakataşı Derneği, bu yıl kumanya bedelini 85 TL olarak belirledi.

Ayrıca Sadakataşı Derneği’ne 2989 kısa mesaj hattından İFTAR yazıp sms göndererek iftar sofralarına katkıda bulunabilirsiniz. bagis.sadakatasi.org.tr sitesinden online bağış yapabilir ve derneğin 0216 614 04 61 numaralı irtibat telefonundan zekat, sadaka ve fitre bağışlarınızı gerçekleştirebilirsiniz.