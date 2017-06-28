Sadakataşı Derneği 2017 Ramazan çalışmalarını tamamladı

Mülteci kamplarındaki çocukların, yetimhanelerde ki yetimlerin, yoksulluk sebebiyle açlık ve susuzluğa karşı büyük bir zorlukla direnen Müslümanların halini anlatmak amacıyla, bu yıl “Kardeşim Orucunu Açtın mı?” sloganıyla kampanyayı yürüten dernek, bu Ramazan’da mazlumlara umut oldu.

“Kardeşim Orucunu Açtın mı?” sloganıyla

“Bu Ramazan’da kimlerin iftar açıp açmayacağını dert edip Ramazan sevincini birlikte yaşamaya gayret edeceğiz.” diyerek yardım çağrısında bulunan Sadakataşı Derneği, abluka altında olan Gazze, işgal altında bulunan Kudüs, savaşın yoğun bir şekilde yaşandığı Suriye, kuraklık sebebiyle zor günler geçiren Somali, Kenya , Yemen ve Arakan gibi kriz noktalarına ulaşarak, Müslüman Coğrafyasındaki sıkıntıları Ramazan Ayı yardımları ile birlikte insanlara aktardı.

Kampanya çerçevesinde gıda ve temizlik malzemesi kolilerinden oluşan binlerce kumanyayı Ramazan Ayı’nın gelmesini heyecanla bekleyen on binlerce ihtiyaç sahibine Sadakataşı Derneği aracılığıyla ulaştırıldı.

Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, “Başta Somali, Suriye, Arakan, Filistin gibi mülteci kamplarında olmak üzere binlerce kardeşimizin sofrasına gönül elçilerimiz ile misafir olduk.” dedi.

Her bayramda olduğu gibi bu bayramda da yetim, öksüz ve kimsesiz çocuklara yaşadıkları acılar bir nebze unutturulup, bayramlık hediyeler ile yüzleri güldürüldü.

2011 yılında dernek tarafından Mescid-i Aksa’nın avlusunda yaptırılan gölgelikler projesiyle Aksa’nın avlusunda başlatılan geleneksel iftar sofraları bu yıl da kuruldu ve Ramazan ayı boyunca iftar programları gerçekleştirildi.

Ayrıca Sadakataşı Derneği, Ramazan Ayı’nın manevi havasının verdiği umutla bazı bölgelerde çeşitli açılış ve projeler hayata geçirdi.

SRİ LANKA'da Osmanlı Okulu Projesi Temel Atma Programı ve Dini Bilgiler Eğitim Seti Dağıtımı

BURKİNA FASO'da Suat Şahmete Ölmez Camii Projesi Açılışı ve Dini Bilgiler Eğitim Seti Dağıtımı

BURKİNA FASO’da Hacı Ümmehani Filik Cami Projesi Temel Atma Programı

NEPAL'de Dini Bilgiler Eğitim Seti Dağıtımı

KENYA'da Dini Bilgiler Eğitim Seti Dağıtımı

SURİYE'de Cisr-eş Şuğur Bölgesi Sadakataşı Çadırkenti 2. Etap Açılışını gerçekleştirildi.

Sadakataşı Derneği’ne bağışta bulunmak için;

0(216) 614 04 61 numaralı irtibat telefonunu arayarak,

bagis.sadakatasi.org.tr sitesinden bağış yaparak,

2989 kısa mesaj hattına sms göndererek bağışlarınızı gerçekleştirebilirsiniz.