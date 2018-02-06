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Sadakataşı Arakanlı mülteciler için 3 okul daha açtı

Bangladeş’te Arakanlı mültecilerin yaşamış olduğu kamplara Sadakataşı Derneği tarafından inşa edilen 3 okulun açılışı gerçekleştirildi.

06 Şubat 2018 Salı 18:11
Sadakataşı Arakanlı mülteciler için 3 okul daha açtı

Sadakataşı Derneği Arakanlı mültecilerin yaşamış olduğu Balukali mülteci kampında 50’şer öğrencinin dini eğitim göreceğiBinnaz Sever, Abdurrahman Sever ve Jhamtoli mülteci kampında Prof. Dr. Necmettin Erbakan okullarını eğitime açtı.

 Sadakataşı Derneği Genel Başkanı Kemal Özdal, Okulların açılış programına katılan milletvekilleri Serap Yaşar, Mustafa Şükrü Nazlı, Mehmet İlter Çitil, Hasan Karal, Tülay Kaynarca ve Mahmut Kaçar’a okullar ile ilgili bilgi verdi.

Dernek tarafından açılışı gerçekleştirdiği okulların bulunduğu Balukali mülteci kampı, Myanmar Ordusu ve fanatik Budist grupların saldırıları ile beraber ülkelerinden göç etmişyaklaşık 1,2 milyonmülteciyi barındırıyor.

 Kemal Özdal okulların açılışında yaptığı konuşmada‘Burada bulunan mülteci kamplarının tamamı kapasitelerinin çoküzerinde insan barındırıyor. Kampların en büyük sorunlarından birisi de eğitim problemi, açmış olduğumuz okullar ile beraber Bangladeşli yavrularımızın eğitim görebileceği üç okula kavuşturmanın mutluluğunu yaşıyoruz.’ dedi.

 Sadakataşı Derneği bölgede eğitim faaliyetlerinin yanı sıra gıda kolileri, sıcak yemek, hijyen malzemesi ile zekât dağıtımları, düzenli olarak her ay adak, akika, şükür kurban kesimi, yetim sponsorluğu, Kurban ve Ramazan organizasyonları ilesu kuyusu açılışlarıgibi birçok alanda yardım faaliyetlerini sürdürüyor.

Sadakataşı’nın Arakanlı mülteciler için yaptığı projelere destek olmak içinbanka hesap numaralarına, www.sadakatasi.org.tr web adresinden ulaşabilir. Ayrıca tüm operatörlerden Arakan yazarak 2989'a SMS göndererek 5 TL destekte bulunabilir.

Haber Tarihi: 06 Şubat 2018 Salı 18:11
  1. Sadakataşı Derneği

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