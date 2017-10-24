Saçlarından 33 paket uyuşturucu çıktı
Adana'da, polisin şüphe üzerine aradığı 22 yaşındaki kadının saçlarının arasında tokalarla tutturulmuş, 33 paket uyuşturucu ele geçilirdi.24 Ekim 2017 Salı 16:48
Olay, merkez Seyhan İlçesi'ne bağlı Ulubatlıhasan Mahallesi'nde meydana geldi. Motosikletli yunus timleri, otobüs durağında bekleyen bir kadının hareketlerinden şüphelenip üst araması yaptı. Aramada, genç kadının saçlarının arasına tel tokayla tuturulmuş birer içimlik, 33 paket uyuşturucu ele geçirildi.
Genç kadınının uyuşturucu satıcısı olduğu belirlendi.
Gözaltına alınan kadın, sorgusunun ardından adliyeye sevk edildi.
DHA